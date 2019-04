Windows 7 zeurt dat je het moet dumpen

Microsoft meldt gebruikers via notificatiescherm dat het nu echt tijd is om over te stappen.

Microsoft heeft deze week in Windows 7 Home Premium en Windows 7 Ultimate een notificatiescherm toegevoegd om gebruikers eraan te herinneren dat hun besturingssysteem over iets minder dan negen maanden met pensioen wordt gestuurd.

"Na 10 jaar is de ondersteuning voor Windows 7 bijna ten einde", valt te lezen op het scherm.

Het aanvinken van het vakje met de vermelding "Herinner me er niet meer aan" wordt verondersteld een einde te maken aan zulke meldingen. Door op de "Learn more" knop te klikken, wordt de standaardbrowser van de gebruiker naar deze website gestuurd, waar meer informatie over het einde van de ondersteuning en opties wordt uitgelegd vergezeld met een emotionele video over het vervangen van oude spullen door nieuwe, geen nood, de hond mag blijven.

Microsoft heeft het nag-scherm geleverd via de update KB4493132, die meer dan eens gedownload en geïnstalleerd is op sommige Windows 7 PC's. De update is een van de belangrijkste verbeteringen van de website.

De melding is overigens niet te zien op alle Windows 7-computers.

"Deze update is niet van toepassing op apparaten in beheerde organisaties", zo staat in het ondersteuningsdocument van de KB4493132. "Meer in het bijzonder zal deze update niet worden geïnstalleerd op apparaten met professionele en Enterprise-edities van zowel Windows 7- als Windows Server-producten.

Microsoft zal de laatste gratis beveiligingsupdate van Windows 7 uitgeven op 14 januari 2020. Alleen commerciële klanten die de "Extended Security Updates" (ESU) kopen, blijven na die datum maandelijkse patches ontvangen.

Volgens Net Vendor Applications, wordt Windows 7 op ongeveer 626 miljoen computers wereldwijd gebruikt.