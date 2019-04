Windows' tabbladensysteem Sets van de baan

Een twittergebruiker vroeg zich af waarom Sets niet is toegevoegd aan de nieuwe update voor Windows 10, oftewel 1903, of dat het misschien (wederom) is uitgesteld en in het najaar in versie 1909 verschijnt, of misschien zelfs later. Het antwoord daarop kwam van Microsoft-manager Rich Turner die afgelopen weekend tweette dat de tab-ervaring in de shell "niet meer is", maar dat het nog wel op de to-do lijst staat.

Een blik op de features zoals hij vorig jaar op de rol stond: Dit is de nieuwe interface van Windows 10.

Turner reageerde niet op aanvullende vragen om toelichting, maar Microsoft gaf een officiële verklaring dat de rem op Sets staat: "We hebben Sets [uit 'werk in uitvoering'] gehaald en evalueren de lange termijn, terwijl we ook kijken naar het prioriteren van ander werk gekoppeld aan Microsoft Edge", aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Het idee van Sets

Microsoft kwam in 2017 met Sets als een simpele maar fundamentele interpretatie van Windows: niet met vensters die je vergroot of verkleint, maar met tabbladen als in een browser. Aanvankelijk ging dat enkel om een paar algemene Windows Shell-apps, zoals Mail, Agenda, Verkenner en enkele andere. Je kon een nieuwe instance van Mail openen in een apart venster door hem naar het Sets-venster te slepen, net als een browsertabblad van Edge.

Sets werd dan ook gezien als een reactie op populaire browserinterfaces, waarbij je nieuwe instances in tabbladen weergaf. Maar het was meer dan dat. Het idee was om gegroepeerd taken uit te voeren, wat vooral handig is om een apparaat met maar één scherm, zoals een laptop.

In de Sets-interface worden applicaties weergegeven in tabbladen, in plaats van draaiend in vensters met een taakbalk onderin om te schakelen. Je kon Office-apps en Edge door elkaar gebruiken en aan elkaar koppelen, zodat je bijvoorbeeld op maandag verder kon werken met gekoppelde documenten en sites waar je vrijdag mee bezig was.