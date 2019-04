Microsoft Paint blijft in Windows 10

Microsoft bereidde gebruikers voor op het verwijderen van Paint door een melding in de laatste versie van het tekenprogramma te stoppen in de vorm van een product alert. In de melding zou staan dat de applicatie zou worden verplaatst naar de Microsoft store en dat Windows 10 zou worden uitgerust met de vervanger Paint 3D.

Het viel verschillende gebruikers echter op dat de "product alert"-knop niet langer meer aanwezig is in de nieuwste builds van Windows 10 May 2019 update en gebruikers vroegen onder andere op Twitter of dit betekent dat Paint in Windows 10 blijft zitten. Hierop antwoordde Senior Program Manager, Brandon LeBlanc: "Ja, MSPaint zal in versie 1903 zitten en voorlopig in Windows 10 blijven".

Hoewel enkele gebruikers positief reageerden op dit nieuws, waren er net zoveel gebruikers die de "besluiteloosheid" van Microsoft zien als een zwaktebod. Daarnaast ontstond er ook een discussie over het verwijderen van oude software.

Het is niet duidelijk hoe lang de oude versie van Paint in Windows 10 zal blijven, voorlopig kunnen er dus twee versies van Paint worden gebruikt in Windows 10 aangezien Paint 3D ook nog wordt meegeleverd.