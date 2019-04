Windows 10-update stokt op gekoppelde externe opslag

Omdat het nog ongeveer een maand duurt voor versie 1903 uitrolt, heeft Microsoft nog tijd om de bug te fixen. De update verkeert momenteel in een voorstadium: hij is al beschikbaar voor Windows Insiders, maar heeft nog niet de status van officiële release. De bug is voor individuele gebruikers ook simpel opgelost: verwijder je opslagapparaten en ga verder met de upgrade via Windows Update.

Als je dat vergeet, krijg je een cryptische foutmelding die stelt dat je pc niet kan worden bijgewerkt naar Windows 10. Microsoft worstelt er steeds mee hoeveel details het gebruikers moet geven, dus de melding is niet zo behulpzaam en stelt dat je hardware niet klaar is voor deze versie van Windows 10 en dat je geen actie hoeft te ondernemen.

Dat de update niet wordt geïnstalleerd heeft te maken met stationstoewijzingen. "Voor de upgrade zou het apparaat gemount zijn als G, gebaseerd op de bestaande configuratie van stations", schrijft Microsoft in een blog over het issue. "Echter, na de upgrade krijgt het apparaat een andere driveletter, bijvoorbeeld H."

Arbitrair toewijzen van deze volumes kan een effect hebben op snelkoppelingen en andere pointers die ervan uit gaan het juiste pad naar de locatie van een bestand te hebben. Helaas kunnen deze toewijzingswijzigingen ook invloed hebben op interne schijven, zo legt Microsoft uit, en dat zou catastrofale gevolgen kunnen hebben.

Mocht je je afvragen waarom 1903 niet in maart of april verscheen: deze bug is de reden. Het is een klein issue, maar het zou grote gevolgen hebben als dit op schaal zou zijn uitgerold.