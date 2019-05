Red Hat dumpt de man onder de hoed

"26 jaar geleden was Red Hat een rommelige startup die 'stiekem' datacenters binnenglipte met kopieën van een Linux-besturingssysteem. Tegenwoordig zijn we de toonaangevende leverancier van open source-oplossingen voor de hybride cloud voor bedrijven. We zijn geëvolueerd - en dat geldt ook voor ons logo." Met deze woorden kondigde Jim Whitehurst, CEO van Red Hat, het nieuwe logo aan. Shadowman moest het veld ruimen, maar z'n hoed achterlaten.

Red Hat heeft voor een nieuw logo gekozen omdat het steeds meer problemen had met het oude logo. Shadowman werd slecht weergegeven in digitale uitingen, zeker op kleine schermen zoals smartphones. Daarnaast bleek uit een test dat veel gebruikers en (potentiele) klanten negatieve gevoelens kregen bij het zien van het logo.

"Sinister. Geheimzinnig. Kwaadaardig. Stiekem. Deze respondenten wisten misschien niets over Red Hat, maar ze geloofden wel dat de persoon die in de schaduw loert, hun vertrouwen niet direct wekte. In hun enquêtereacties vroegen ze zich af wie hij was en wat hij in het logo deed," schreef Tim Yeaton, Chief Marketing Officer, in een blogpost. "Dit brak de harten van de mensen van het brand team en mij. Deze woorden konden niet verder van ons staan dan de diepgewortelde gevoelens die ik heb van Red Hat, lang voordat ik bij dit bedrijf aan de slag ging. Duizenden trouwe klanten, partners en open-sourcecommunity's erkennen duidelijk waar Red Hat - het bedrijf - voor staat. Maar de gegevens waren duidelijk: de perceptie van het logo bij mensen die ons niet kenden, kwam niet overeen met de realiteit van ons merk. In feite stond het haaks op wat we allemaal dachten dat het moest oproepen."

Uit de schaduw stappen

Daarom was het hoog tijd dat het logo moest veranderen. Dat heeft een hoop discussies opgeleverd, maar uiteindelijk moet het nieuwe logo mensen vertrouwen en een fijn gevoel geven. "Als mensen die nog niet van Red Hat gehoord hebben het nieuwe logo zien, wil ik dat ze het associëren met een innovatief hybride cloudbedrijf dat geworteld is in de kracht en betrouwbaarheid van Linux - een bedrijf dat deskundig in staat is om samen met hen technologische uitdagingen aan te gaan met een breed portfolio aan oplossingen, een gewaardeerde en vertrouwde partner."

Het nieuwe Red Hat Logo