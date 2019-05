Internet Explorer wordt modus binnen Edge

"De nieuwe Internet Explorer modes rendert IE-only content zeer accuraat binnen Microsoft Edge zonder een aparte browser te hoeven openen of handmatig instellingen te moeten wijzigen," aldus Kyle Pflug, senior program manager bij Microsoft. "Edge gebruikt de bestaande Enterprise Mode Side List om sites te identificeren die IE-rendering nodig hebben en switcht automatisch naar de juiste modus om deze sites weer te geven."

Enterprise Mode is een Windows 10-functie waarmee IT-beheerders kunnen bepalen welke websites en webapps in IE worden geopend; momenteel worden deze sites en apps gestart in de aparte Internet Explorer 11 (IE11) die bij Windows 10 wordt geleverd.

Hoewel Microsoft Windows 10 heeft gebouwd op het concept van meerdere browsers, IE11 en Enterprise Mode voor legacy sites en apps en Edge voor de rest, heeft Pflug het idee nu de nek omgedraaid. "We horen van onze klanten dat de meeste bedrijven vandaag de dag vertrouwen op een multi-browser oplossing en we horen van onze klanten en partners dat deze ervaring onsamenhangend en verwarrend is," zei hij, wat impliceert dat IE een van die browsers is. (Volgens de analysegegevens van Net Applications is Chrome de meest waarschijnlijke partner in dergelijke scenario's.)

Achteraf gezien zou IE's degradatie al maanden geleden voorzien moeten zijn, toen Microsoft programmamanager Chris Jackson de toepassing beperkte door het "een compatibiliteitsoplossing" te noemen en gebruikers te vertellen dat hoe meer ze het gebruiken, hoe verder ze achterop zouden raken.

Pflug beschreef niet hoe de nieuwe IE11 modus zal werken binnen Edge. Maar hoe Microsoft het ook doet, het proces zal geen primeur zijn. Vergelijkbare oplossingen bestaan al jaren.

Een van de bekendste is IE Tab, een Chrome extensie die sinds 2009 beschikbaar is en die pagina's met IE in de browser van Google weergeeft. Het doet bijna precies wat Pflug zei dat de IE-modus zou doen in de vernieuwde Edge. Een ander is Browsium's Catalyst, een tool die fungeert als een IT-verkeer agent, die sommige sites en apps opent in een Firefox of Chrome en anderen in IE. En Google biedt zoiets als Catalyst - ook wel "Legacy Browser Support" (LBS) genoemd - aan zakelijke klanten voor de afhandeling van de benodigde IE-pagina's en apps.

Vorige maand nog, met de release van Chrome 74, verhuisde Google LBS van browser-external naar browser-internal. De add-on die ooit nodig was, hoeft niet langer te worden geïnstalleerd om LBS te gebruiken. Eenmaal geconfigureerd, meestal door IT-beheerders van het bedrijf, opent LBS automatisch IE11 wanneer links binnen Chrome leiden naar websites, webservices of webapps waarvoor de browser van Microsoft, of waarschijnlijker, de ActiveX-besturingselementen van IE of Java vereist zijn - geen van beide wordt ondersteund door de browser van Google.

Door IE11 in Edge te stoppen, zal Microsoft in staat zijn om af te zien van standalone IE en zich te houden aan haar belofte om de oude browser te ondersteunen voor een onbepaalde toekomst. Microsoft heeft de ondersteuning van IE11 gekoppeld aan die van Windows 10 en zegt dat de eerste zal worden onderhouden met beveiligingsupdates zolang de laatste ook wordt ondersteund. "Internet Explorer 11 zal beveiligingsupdates en technische ondersteuning blijven ontvangen voor de levenscyclus van de versie van Windows waarop het is geïnstalleerd," verklaarde het bedrijf in een FAQ.

Het is nog niet bekend wanneer deze modus z'n weg zal vinden naar Windows 10.