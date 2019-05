10 tips om sneller te werken met Windows

Laten we maar meteen beginnen met een kleine waarschuwing: niet alles trucs zijn nieuw en sommige zal je zelfs al kennen, maar wanneer je ze combineert kan het je workflow een flinke boost geven.

Check welke programma's automatisch worden gestart

Laten we beginnen bij het begin: Wanneer je computer opstart. Het lijkt erop dat elk programma dat je installeert zich een weg baant naar het automatisch starten wanneer Windows start. Sommige software, zoals de beheerapplicatie van je toetsenbord of je antivirus, verdienen die hoge status. Andere niet. (game launchers bijvoorbeeld). Elk programma dat tot leven komt als Windows je systeem vertraagt, vooral als je besturingssysteem niet op een SSD staat, vertraagt je systeem een beetje.

Gelukkig is het makkelijk om de controle te grijpen over welke programma's met Windows worden gestart. Druk gewoon op Ctrl + Shift + Esc of zoek naar "Taakbeheer" om Windows 10 Taakbeheer te openen en klik dan op het tabblad Opstarten bovenaan. Daar zie je alle programma's die zichzelf automatisch starten zodra Windows wordt gestart, compleet met een geschatte impact rating van laag naar hoog. Als je een van deze programma's wilt uitschakelen, klik je gewoon op de lijst met programma's en selecteer je Uitschakelen. Uiteraard betekent dit dat je het programma vanaf nu handmatig moet openen om het te activeren.





Pas de taakbalk aan

Laten we nu beginnen met het organiseren van je applicaties. Een programma starten dat vastgepind is op de taakbalk van Windows 10 is altijd sneller dan het zoeken in het startmenu of op je bureaublad. Dus het ligt voor de hand dat je je taakbalk vult met software en bestanden die je het meest gebruikt.

Om een programma vast te pinnen aan je taakbalk, klik je er met de rechtermuisknop op en selecteer je de optie vastmaken aan taakbalk in het contextmenu. Je kan dit ook doen met het pictogram van een programma wanneer het in je taakbalk verschijnt na het geopend te hebben. Je kan zelfs vaak bezochte webpagina's aan de taakbalk vastpinnen door deze als een snelkoppeling op te slaan via het instellingenmenu van je browser, vervolgens met de rechtermuisknop op je bureaublad op die snelkoppeling te klikken en vervolgens Aan taakbalk vastmaken te selecteren.

Mappen kunnen helaas alleen aan het Start-menu worden vastgepind. Je kan specifieke bestanden aan de taakbalk vastpinnen, maar het proces is iets anders, en brengt ons bij onze volgende tip...

Omarm jump lists

Nu je je meest gebruikte programma's aan de taakbalk hebt vastgepind, ben je klaar om gebruik te maken van de geweldige functie die bekend staat als jump lists. Wanneer je met de rechtermuisknop op een programmapictogram in de taakbalk klikt, zullen de meeste programma's een pop-uplijst met recentst geopende bestanden voor dat programma of snelkoppelingen naar veelvoorkomende taken weergeven. Het is een geweldige manier om direct terug te springen in een project zonder dat je in de Windows Verkenner op zoek hoeft te gaan naar de juiste map op optie.

Beter nog, als je weet dat je constant terugkeert naar een bepaald bestand of een bepaalde snelkoppeling, kun je het aan de bovenkant van de jump list vastmaken door er met je muis overheen te bewegen en dan op het punaise-icoontje te klikken dat helemaal rechts verschijnt. Alle bestanden waarvoor je het doet zullen verschijnen onder een nieuwe "Vastgemaakte items" sectie bovenaan de jump list. Klik gewoon op het pin icoontje voor een item om het te verwijderen.





Taakbalk-snelkoppelingen met sneltoetsen starten

Het kan nog sneller. Tenzij je een jump list opent om snel terug te springen naar een specifiek bestand, kan zelfs het klikken op die pictogrammen in je taakbalk worden versneld door er niet op te klikken. Power users zweren bij de snelheid van de sneltoetsen en je kunt een programma op je taakbalk openen zonder dat je je hand van het toetsenbord hoeft te halen om je muis te pakken.

Vroeger kon je bepaalde programma's openen door tegelijkertijd op de Windows-toets te drukken en op het nummer van de plaats waar het programma zich rechts van het Startmenu bevindt - door op Win + 1 te drukken voor het openen van de eerste applicatie in de lijst, Win + 2 om de tweede optie te openen, enzovoorts. Dat lijkt in Windows 10 verdwenen te zijn, hoewel het in oudere versies van het besturingssysteem nog steeds werkt.

Als je in Windows 10 met je toetsenbord programma's wilt openen die aan de taakbalk zijn vastgepind, druk je op Win + T. Rond het eerste vastgepinde punt rechts van het startmenu verschijnt een vakje. Druk op Enter om het te openen, of blijf op T drukken om van links naar rechts door al je vastgemaakte programma's te bladeren.

Sneltoetsen op het toetsenbord

Voortbordurend op dat thema zijn sneltoetsen geweldig om taken veel sneller uit te voeren dan je kunt door met de muis op menu's te klikken. Als je een beginner bent op het gebied van toetsenbordcombinaties, dan is hier een kleine selectie van de bekendste sneltoetsen:

Ctrl + C: Kopiëren

Ctrl + X: Knippen

Crtl + V: Plakken

Crtl + Z: Maak de laatste actie ongedaan (deze toetscombinaties werken met de meeste software).

Alt + Tab: Doorloop open programma's

Win(dows-toets) + Tab: Bekijk alle open programma's per monitor, roep Windows Tijdlijn op.

Windows-toets: Open de zoekfunctie

Win + E: Open Bestandsverkenner

Win + Print Screen: Maakt een screenshot en sla het op in de map met afbeeldingen

Win + I: Open Windows Instellingen





Als je een volledige lijst wilt zien van alle Windows 10 toetsenbord snelkoppelingen, bekijk dan deze lijst op Microsoft's support site. De meeste - maar niet alle - zouden ook met oudere versies van Windows moeten werken.

Zelf sneltoetsen maken

Je hoeft niet alleen maar met de sneltoetsen van Microsoft te werken, je kan ze ook zelf maken om specifieke programma's snel te openen. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de app en selecteer Snelkoppeling maken. Je ziet een nieuw pictogram verschijnen met dezelfde naam als het programma, maar met een "snelkoppeling" aan het einde. Klik met de rechtermuisknop op de snelkoppeling voor het programma en selecteer Eigenschappen. Selecteer in het pop-upmenu dat verschijnt het tabblad Snelkoppeling, klik op het veld Sneltoets en druk op de alfanumerieke toets die je aan het programma wilt koppelen. Klik op OK om de wijziging op te slaan. Windows kent Crtl + Alt + toe als de sneltoets om dat programma te openen.

Deze truc kan erg handig zijn voor het afwisselen van programma's die je vaak gebruikt, maar niet vaak genoeg om aan je taakbalk vast te maken.





Alle vensters "dicht"

Als je programma's en bestanden opzettelijk of ongewild opent, kan het zijn dat je verdrinkt in open vensters. Vrees niet: Windows biedt verschillende manieren om het bureaublad snel te legen, zodat je je weer kunt concentreren op de taak die voor je ligt.

Een van onze favorieten? Klik en houd de titelbalk aan de bovenkant van het programma waarin je werkt vast en schud het dan krachtig. Alle andere vensters worden geminimaliseerd tot de taakbalk. Door op Windows + Home te drukken wordt hetzelfde bereikt. Als je alles tot een minimum wilt beperken en je bureaublad wilt weergeven, druk je gewoon op Windows + D op je toetsenbord, of klik je op het nauwelijks zichtbare gedeelte helemaal rechts van de taakbalk, voorbij het systeemvak en het notificatiecentrum en weg zijn ze.

Verbeter het "kopieren naar"-menu

Georganiseerd blijven is de sleutel tot efficiënt werken. Je kunt het contextmenu met de rechtermuisknop gebruiken om je systeem schoon te houden, maar daarvoor moet je het menu aanpassen aan je specifieke behoeften. Dit is snel en de moeite waard. Maak eerst snelkoppelingen naar je meest gebruikte mappen. Als dat klaar is, open bestandsbeheer en typ shell:sendto in de locatiebalk bovenaan. De verkenner zal een lijst tonen van de opties die verschijnen in het "Kopieren naar"-menu. Sleep eenvoudigweg de eerder gemaakte snelkoppelingen naar deze map. De volgende keer dat je met de rechtermuisknop op een item klikt en het menu "Kopieren naar" oproept, worden deze mappen als opties weergegeven. Wie had gedacht dat het zo makkelijk kon zijn?





Snelle toegang of deze PC?

Als je de verkenner open hebt staan, kun je misschien de locatie waar het opent veranderen. Windows 10 heeft de zaken veranderd door de verkenner standaard te hebben ingesteld op Snelle toegang, een overzicht van je recentst gebruikte bestanden en veelgebruikte mappen. Klinkt handig, toch? Niet zozeer als je al gebruik maakt van de jump lists in de taakbalk. Als je je systeem hebt ingesteld zoals beschreven in deze handleiding, is de kans veel groter dat je in de verkenner gaat zoeken naar weinig gebruikte items - het tegenovergestelde van wat Snelle toegang biedt.

Gelukkig kun je het gedrag van File Explorer veranderen en het openen naar de "Deze PC" interface, waar je kunt beginnen met het uitpluizen van de submappen op je harde schijven. Om dit te doen, open je de verkenner, klik op het tabblad Beeld, en klik vervolgens op Opties. Een enkele optie, Wijzig mappen en zoekopties, zal verschijnen; selecteer het. In de pop-up die het oproept, open je het tabblad Algemeen, klik op het "Open verkenner" drop-down-menu aan de bovenkant, en selecteert Snelle toegang of Deze PC.





Maar er is meer

Als je eenmaal deze eenvoudige trucs onder de knie hebt, kun je nog meer tijd besparen door je te verdiepen in de exotische wereld van Windows power tools. "Geheimzinnige" tools zoals Tijdlijn, Nearby Sharing, Cloud Clipboard, Storage Sense en God Mode kunnen je helpen je workflow nog meer te stroomlijnen. Lees: Krachtige Windows 10-tools voor diehard desktop-gebruikers als je er klaar voor bent nog meer uit je besturingssysteem te halen. Wil je daar nog handige 3rd party-applicaties bij gebruiken? Lees dan: Meesterlijke gratis apps voor Windows 10. Loop je tegen problemen aan? Kijk dan naar tools om Windows-problemen te tacklen. Vind je Windows nog steeds niet snel genoeg ondanks deze tips en trucs? Lees dan: Simpele tips om Windows 10 sneller te maken.