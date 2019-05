Je MOET updaten naar de nieuwste versie van Adobe

Adobe heeft naast deze eis ook oudere versies van de Creative Cloud-applicaties (Premiere, Audition, After Effects, Photoshop etc.) verwijderd. Gebruikers die nog een oudere versie draaien krijgen een melding zo snel mogelijk te updaten. In de melding dreigt Adobe dat gebruikers mogelijk aangeklaagd kunnen worden door andere bedrijven als zij blijven doorwerken op de oude versie.

Dit heeft waarschijnlijk te maken met de rechtszaak die Adobe heeft verloren van Dolby. Adobe zou te weinig licentiegeld betalen aan Dolby, contractbreuk geplaagd hebben en aan copyrightschending doen in media encoders en software-routines.

"Adobe heeft onlangs bepaalde oudere versies van de Creative Cloud-toepassingen stopgezet. Klanten die deze versies gebruiken, zijn ervan op de hoogte gesteld dat ze niet langer een licentie hebben om de software te gebruiken en hebben advies gekregen over het upgraden naar de nieuwste geautoriseerde versies," aldus Adobe in een verklaring aan AppleInsider.

"Helaas kunnen klanten die oudere, ongeautoriseerde versies van Creative Cloud blijven gebruiken of implementeren, geconfronteerd worden met mogelijke claims van inbreuk door derden. We kunnen geen commentaar geven op claims van derden die inbreuk maken op de regels, aangezien het hier gaat om een lopende rechtszaak."

Gebruikers zijn in elk geval niet te spreken over deze gang van zaken en uiten dat op verschillende manieren. Dit geldt overigens alleen voor Creative Cloud-applicaties. Gebruikers die nog met CS6 of lager werken, kunnen dat nog steeds ongestoord blijven doen.

Lees ook: Verschillende manieren om Photoshop te krijgen

Adobe is no longer allowing subscribers to download previous versions of Premiere and is even sending notices to people who still have them installed to say they're no longer allowed to use them. pic.twitter.com/8t0tx8FTeO — ASHLEY LYNCH (@ashleylynch) 10 mei 2019

I just got an email from @Adobe that I'm no longer allowed to use the software that I'm paying for. Time to cancel my subscription I guess.



Share plz. pic.twitter.com/ZIIdqK5AkM — Matt Roszak (emoji) (@KupoGames) 10 mei 2019