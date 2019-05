Zo maak je een einde aan bufferen op Kodi

Kodi is de go-to mediaplayer voor streamingbehoeftes in 2019. Je kunt streamen vanad pc, Mac, NAS en online. De applicatie is beschikbaar voor verschillende apparaten, maar ze hebben allemaal een issue gemeen: buffering, de achilleshiel van streaming video. We hebben hier allemaal wel eens te maken gehad, maar er zijn een paar manieren om buffering uit te sluiten met Kodi en daar gaan we hieronder op in.

Controleer je snelheid

Voordat je begint met het tweaken van instellingen van Kodi om bufferingsissues te verkleinen, is het raadzaam om de internetsnelheid te achterhalen. Over het algemeen geldt dat als je video online wilt streamen je minimaal 5 á 10 Mbps nodig hebt. Met lagere snelheden loop je vrijwel zeker tegen bufferingsissues aan.

Sommige streamingdiensten, zoals Netflix, kunnen omgaan met een relatief trage verbinding, maar dat geldt helaas niet voor de meeste diensten die je op Kodi vindt. Om de snelheid te testen, verbind je met hetzelfde netwerk waar Kodi mee is verbonden en ga je naar www.speedtest.net (pc, Mac) of download je de Speed Test App voor iOS of Android.

Draai de test en let op de ping en downloadnslheid - hoewel downloadsnelheid belangrijk is, zal een heel hoge ping betekenen dat je tegen bufferingissues aanloopt. Als je een langzame verbinding hebt, probeer dan je router te herstarten of bij de provider na te vragen wat het probleem is. Als de snelheid in orde is, gaan we verder met de rest.

Directere verbinding

Als je verbinding van de router naar het internet niet het issue is, is de volgende stap het kijken naar het interne netwerk. De verbinding met de router kun je op twee manieren verbeteren. De eerste is het herpositioneren van het Kodi-kastje als je op een draadloos netwerk zit. Wifi zendt uit in een cilindervorming signaal en dichterbij de router zitten of meer in het bereik van het signaal bewegen verbetert de verbinding. Als dat mogelijk is, is het ook aan te raden om gebruik te maken van 5 GHz, aangezien dat sneller is en je minder interferentie ervaart van huishoudelijke apparaten.

Een tweede optie is om het Kodi-apparaat te verbinden aan de router via een Ethernet-kabel in plaats van een draadloos netwerk. Dat is niet altijd mogelijk, omdat niet ieder Kodi-kastje een Ethernet-poort bevat. Het moet geen issue zijn voor apparaten als Nvidia Shield of een RasPi, omdat die een Ethernet-poort hebben. Mediastreamers die je bijvoorbeeld als HDMI-stick in de televisie gebruikt, hebben deze optie vaak niet.

Tweak de video-cache

Als je nog steeds problemen hebt, is het aanpassen van Kodi's videocache je laatste optie. Die vereist wat meer handwerk dan de andere opties, omdat je een aangepaste add-on moet toevoegen aan de mediastreamer.

Instellingen (het tandwielpictogram) en ga je naar Bestandsbeheer . In Kodi selecteer je(het tandwielpictogram) en ga je naar

Locatie toevoegen en in het venster tik je http://repo.ares-project.com/magic/ . Kiesen in het venster tik je

OK om op te slaan. Geef de bron een duidelijke naam, zodat je hem makkelijk kunt terugvinden en klik opom op te slaan.

Instellingen en selecteer het menu Add-ons . Kies Add-ons installeren m.b.v. zipbestand en selecteer de bron die je net hebt toegevoegd. Ga weer naaren selecteer het menu. Kiesen selecteer de bron die je net hebt toegevoegd.

repository.aresproject > repository.aresproject.zip en installeer de Ares Project-repository. Dat duurt enkele seconden en je krijgt een melding als het is voltooid. Selecteeren installeer de Ares Project-repository. Dat duurt enkele seconden en je krijgt een melding als het is voltooid.

Add-ons en kies Installeer van repository . Ga hierna terug naar het menuen kies

Ares Project > Program add-ons > Ares Wizard en klik op Installeren . Kiesen klik op

Ook de installatie duurt enkele seconden en je krijgt een melding als het is voltooid.

Add-ons > Programma add-ons > Ares Wizard . Voor de eerste keer configuratie worden de bestanden automatisch gedownload en geïnstalleerd, waarna de Aers Wizard wordt gestart. Ga naar het hoofdvenster en kies voor. Voor de eerste keer configuratie worden de bestanden automatisch gedownload en geïnstalleerd, waarna de Aers Wizard wordt gestart.

Tweaks > Advanced Settings Wizard > Next . Je ziet hier de hoeveelheid RAM die beschikbaar is op je apparaat. Onthoud dat en selecteer Generate . Selecteer hier. Je ziet hier de hoeveelheid RAM die beschikbaar is op je apparaat. Onthoud dat en selecteer

Video Cache in op de helft van de beschikbare RAM en wijzig geen andere instellingen. Stel dein op de helft van de beschikbare RAM en wijzig geen andere instellingen.

Klik op Apply Settings en herstart hierna Kodi.

Als je deze instructies hebt gevolgd, zou je verbeteringen moeten ontdekken in het streamen via Kodi. Als je nog steeds bufferingsissues tegekomt, lijkt het probleem server-side te zitten en raden we je aan om een andere bron/server/streaming-app te gebruiken, aangezien het niets met Kodi te maken heeft.

