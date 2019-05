Windows 10 op Chromebooks lijkt van de baan

De AltOS-optie die vorig jaar verscheen in Chromium-code was een mogelijke indicatie dat Google op zoek was naar manieren om aan high-end Chromebooks zoals de Pixelbook dual-boot naar Windows 10 toe te voegen. Nieuwe ontwikkelingen lijken te suggereren dat Google het geheimzinnige 'Project Campfire' al maanden geleden heeft verlaten.

De code van Chromium uitpluizend vond een Redditor een comment die aangeeft dat de AltOS-modus nu is achtergelaten. Dit werd als eerste gemeld door Kevin Tofel van About Chromebooks. Volgens Tofel is actieve ontwikkeling van Project Campfire al gestaakt in december, na een hoop activiteit in de periode daarvoor. Het lijkt erop dat er een streep is getrokken door de dual-boot plannen voor Chromebooks.

Windows vergezocht

Sowieso leek het vergezocht om Windows te draaien op andere apparaten dan enkel de duurste Chromebooks. Zo vereist het besturingssysteem van Microsoft veel meer opslagruimte dan Chrome OS en hoewel Google's luxueuze vlaggenschip Pixelbook SSD's bevat van meer dan 256 GB, heeft de overgrote meerderheid van Chromebooks veel minder capaciteit beschikbaar, soms zo weinig als 16 GB voor spotgoedkope modellen en zelden meer dan 64 GB in mainstream-opties.

Dat terwijl de minimale systeemeisen van Windows 10 recent zijn verhoogd met een opslageis van 32 GB, na een eerdere minimum van 16 GB voor 32-bit versie. Het besturingssysteem zou dus niet met een comfortabele marge kunnen draaien naast Chrome OS in de meeste dual-boot configuraties, vooral als je aanvullende software wilt installeren - wat waarschijnlijk de hoofdreden is waarom je überhaupt Windows zou willen draaien op een Chromebook.

Ander alternatief OS

Daarnaast is het nog maar de vraag of AltOS wijst op Windows 10, wat alom wordt aangenomen. IDG-collega Mike Elgan merkte vorig jaar op dat Windows enkel wordt benoemd in de codeverwijzing go/vboot-windows maar dat het gezien de hardware en de software-ontwikkelingen van Chromebooks een heel ander OS voor een eventuele dualboot veel meer voor de hand ligt.

Zo werkt Google al tijden aan RTOS Fuchsia. Dit zou een nieuw besturingssysteem zijn dat geen vervanger is van Chrome OS of Android - zoals her en der wordt beweerd - maar een lichtgewicht RTOS voor embedded systemen. Een alternatief Xubuntu-gebaseerd besturingssysteem voor Chromebooks genaamd GalliumOS heeft zelf als een dual-boot feature geschreven voor Chromebooks. Elgan besloot een jaar geleden dan ook dat een Windows dual-boot simpelweg niet voor de hand lag.

Meerdere OS-opties

Google heeft dit initiatief nooit officieel aangekondigd, alle verhalen van de afgelopen anderhalf jaar zijn puur gebaseerd op code en comments. Het concept van dual-boot voor Chromebooks is dan ook vast niet van de baan. Sowieso ondersteunen veel moderne Chromebooks zowel Android- als Linux-applicaties en Google kondigde op I/O aan dat alle toekomstige Chromebooks Linux-software zullen ondersteunen.