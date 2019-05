3 toetsenbordwijzigingen die Apple zou moeten maken

Apple is het bedrijf dat virtuele toetsenborden populair maakte met de komst van de eerste iPhone en deed de wenkbrauwen fronsen door hardwaretoetsen links te laten liggen. Het virtuele toetsenbord zorgde voor meer ruimte, het was veelzijdiger en had geen mechanische onderdelen. Apple voegde een hoop features toe om de overgang van traditionele toetsenborden te versoepelen.

En dat was twaalf jaar geleden prima, maar inmiddels hebben we ons aangepast aan de nieuwe touch-realiteit en veel van de slimme technologieën lijken nu niet zo slim meer. De hoogste tijd om het toetsenbord eens onder de loep te nemen om te kijken wat werkt en wat niet. Hier zijn onze suggesties van dingen die kunnen veranderen.

1. Correctie autocorrectie

Autocorrectie is een zegen en een vloek. Deze feature heeft menig tikfout voorkomen, maar het maakt net zo vaak onverklaarbare keuzes die veelal tot hilariteit of gênante momenten leiden. De laatste jaren is het verbazingwekkend geworden. De feature is slechter geworden in het corrigeren van daadwerkelijke tikfouten en verandert veel agressiever woorden in onzin. Dat is frustrerend, ik heb menig zin onbegrijpelijk zien worden door een 'correctie'.

Een probleem dat me is opgevallen van autocorrectie is dat het uit verschillende onderdelen bestaat met hetzelfde doel, maar met kleine variaties van de interactiemodellen. Er is de balk met voorspellende tekst boven het toetsenbord met woorden waarvan iOS vermoedt dat je ze wilt gaan typen. Daarnaast is er een pop-over met een suggestie die verschijnt als je een woord selecteert dat niet voorkomt in het woordenboek. En er is een optie om een correctie ongedaan te maken als je terug wilt gaan naar je originele getypte tekst.

Ze zien er allemaal net iets anders uit en hoewel het erop lijkt dat ze alle mogelijke scenario's aanpakken, zit ik vaak met de vraag welke interactie op dat moment het beste is. Zoals veel mensen zit ik vaak vast in een cyclus van een paar keer verwijderen en hertypen van woorden net zolang totdat iOS begrijpt dat ik dit woord inderdaad wil typen. Dat is niet echt optimaal.

Het autocorrectiesysteem kan wel eens een grondige herziening gebruiken, zowel vanuit een interfaceperspectief als de onderliggende engine om woorden te verbeteren. Er is een groter woordenboek nodig, contextueel begrip om te onderscheiden tussen woorden die niet kloppen en woorden die het zelf niet kent en wellicht een beter optie om in te stellen waar en wanneer hij verbetert. (Nu is de keuze alleen 'aan' of 'uit'.) We zijn allemaal beter geworden in het typen op een scherm, dus het zou niet moeten aanvoelen alsof we er juist slechter in zijn geworden.

2. Swipen is het nieuw typen

Over typen op het scherm gesproken, wat dacht je van het integreren van andere soorten toetsenbord. Ik denk dan voornamelijk aan het swipen in plaats van typen. Dit systeem bestaat al heel lang op Android en wordt ondersteund door third party-toetsenborden, zoals Microsofts SwiftKey en Google's Gboard.

Ik ben persoonlijk onder de indruk geweest van swipen bij het gebruik van andere toetsenborden, maar de voornaamste reden dat ik het niet gebruik, is omdat het niet beschikbaar is op het iOS-toetsenbord. De ondersteuning van third party-toetsenborden is nog steeds beperkt en deze applicaties zijn vaak buggy en crash-gevoelig.

Er zijn ook genoeg mensen die geen bedrijf tussen wat ze typen en verzenden willen parkeren, inclusief Google, en zien liever een oplossing met Apple's privacy-aanpak. Swipen is namelijk een goed idee als tiksysteem.

3. Emoji zoeken

We zijn allemaal gewend geraakt aan het typen van symbolen buiten het normale toetsenbord om, en dan heb ik het natuurlijk over de universele taal van emoji om de juiste lading aan te brengen in non-verbale communicatie. Apple heeft veel tijd gestoken in de ontwikkeling van emoji, maar wat ontbreekt is een goede methode om de juiste te vinden.

Recente verbeteringen houden in dat autocorrectie nu symbolen voordraagt voor de woorden die je typt of ze aanraadt in de voorspellende tekst, maar als die woorden niet overeenkomen met wat je denkt dat de naam van de emoji zou moeten zijn, is dat een frustrerende oefening.

Dat kan allemaal anders als er een betere interface was voor het sorteren van, zoeken naar en kiezen van emoji. Ik ben vooral onder de indruk van een recente update van de Slack-app op iOS, wat een nieuw blad introduceerde voor het kiezen van emoji, compleet met zoekbalk. Apple heeft al zo'n methode voor de Mac, dus het is een beetje vreemd dat deze feature niet op iOS is verschenen.