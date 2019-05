Zo verwijder je een update van Windows 10

Windows 10 bestaat deze zomer vier jaar en elke pc en laptop die je koopt met Windows erop, nog steeds het overgrote deel, heeft het besturingssysteem alvast geïnstalleerd. Niet iedereen is gecharmeerd van Windows 10, maar misschien hebben problemen te maken met een recente update. Het goede nieuws is dat je kunt terugrollen en updates kunt verwijderen.

Het slechte nieuws is dat je een zeer beperkte periode hebt om dat eerste te doen. Teruggaan naar Windows 7 is vaak helemaal geen optie, vooral als je systeem nog maar een paar jaar oud is en vanuit de winkel al Windows 10 had. We kijken in dit artikel naar je opties voor een downgrade en wat precies wanneer mogelijk is.

Terug naar de vorige Windows 10

Stel dat je versie 1903 installeert en je merkt dat je computer daaronder lijdt. Als je terug wilt na de installatie van zo'n halfjaarlijkse 'onderdelen-update' heb je daar tien dagen de tijd voor. Je kunt dat meteen zien in Start > Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Systeemherstel onder het kopje Teruggaan naar de eerdere versie van Windows 10.

Als de tien dagen verlopen, verwijdert Windows 10 enkele grote bestanden die nodig zijn om terug te kunnen rollen naar een eerdere versie. Op dat moment is de knop Aan de slag grijs geworden, zoals hier bij ons, en zie je een tekst die uitlegt dat de optie niet meer beschikbaar is.

Windows 10 downgraden

Er zijn meer manieren om recente updates te deïnstalleren, dus nog geen nood. Ga hiervoor naar Start > Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update. Klik op Geschiedenis van updates weergeven en bovenaan op de link Installatie van updates ongedaan maken.

Dit opent een traditioneel configuratieschermvenster en geeft een lijst weer van updates die individueel kunnen worden verwijderd. Het is niet altijd makkelijk om in te schatten welke update problemen geeft, maar kijk bijvoorbeeld op een site als die van IDG-collega Woody Leonhard, AskWoody.com, om te zien welke recente updates vaker problemen geven.

Terugrollen naar Windows 7

Dit is waarschijnlijk geen optie. Als je systeem altijd al Windows 10 heeft gehad, is het antwoord op de vraag of je terug kunt zeker 'nee'. De enige manier om Windows 7 op je machine te krijgen is met een Windows 7-licentiesleutel en een schone installatie. Dat betekent dat je de huidige installatie, inclusief bestanden, programma's en instellingen, verwijdert. Deze zou je dus eerst moeten back-uppen om daarna terug te zetten in relevantie mappen als Mijn Documenten, Muziek, Afbeeldingen, dat soort dingen.

Als je nog maar recent bent overgestapt van Windows 7 naar Windows 10 - de afgelopen week of iets langer dus - kun je waarschijnlijk nog terugrollen. Je gaat dan naar Start > Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Systeemherstel en klikt op Aan de slag.

Als je de pc ooit als een Windows 7-systeem hebt gekocht, is er soms een hersteloptie ingebakken voor terugrollen naar Windows 7 op een later moment. Dan zie je bij het opstarten een optie als Herstel of Reset of iets soortgelijks, meestal bij de POST, vlak voor het Windows-logo verschijnt.

Soms is er namelijk een herstelpartitie met de originele versie van het besturingssysteem die dan wordt aangesproken. Gebruik, als je die optie niet ziet, voor de zekerheid een partitiemanager als Minitool Partition Wizard of Active@ Partition Manager om te zien of er een verborgen drive is aangemaakt met Windows 7-herstelbestanden.

Windows 10 resetten

Als er iets volledig niet in de haak is, kun je Windows 10 opnieuw instellen, met een milde optie die je bestanden behoudt en een nucleaire optie: het volledig terugzetten van de fabrieksinstellingen, waarbij je helemaal naar de nulstand gaat. Beide opties vind je onder Start > Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Systeemherstel en de knop Aan de slag onder Deze pc opnieuw instellen.