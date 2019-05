Zo lees je gratis Mac-schijven onder Windows

Macs en PC's kunnen over het algemeen redelijk goed met elkaar overweg. De meeste bestandstypen werken op beide platformen, en beide zullen over een netwerk met elkaar praten.

Nochtans, als je een (externe) harde schijf voor je MAC hebt, kan het lastig zijn om het aan een Windows-computer te hangen aangezien het waarschijnlijk gebruik maakt van het HFS+ bestandssysteem van Apple of het recentste APFS journaling-systeem, Beide filesystems worden niet door Windows ondersteund.

Apple introduceerde NTFS ondersteuning in OS X Leopard, zodat je een Windows drive gemakkelijk genoeg kunt gebruiken op de Mac en je kan een exFAT of FAT32 schijf gebruiken die beide besturingssystemen kunnen lezen, helaas heb je dan wel te maken met enkele restricties.

Nu is het goede nieuws dat je een verscheidenheid aan programma's kunt krijgen, waaronder Paragon APFS (49,95 euro ) of MacDrive (49,99 euro) die schijven kunnen lezen en schrijven die zijn geformatteerd met APFS. MacDrive ondersteunt ook HFS+. Paragon heeft ook HFS+ voor Windows die kan lezen en schrijven naar HFS geformatteerde schijven. Deze tool kost ongeveer 19,95 euro.

Het slechte nieuws is dat er geen gratis apps zijn waarmee je een APFS geformatteerde schijf op Windows kunt aansluiten en de inhoud gratis kunt lezen, maar als je schijf is geformatteerd met de oudere HFS(+), dan kan je deze in Windows lezen zonder geld uit te geven.

Hoe lees ik bestanden van een HFS+ harde schijf in Windows?

Download eerst de HFSExplorer. Het ondersteunt HFS, HFS+ en HFSX bestandssystemen.

Zorg ervoor dat je de Windows Installer downloadt, omdat deze wordt geleverd met de nodige Java SE Runtime omgeving. Installeer het programma met de standaardinstellingen. Je krijgt dan een nieuw programma in uw Startmenu: HFSExplorer.

Sluit de harde schijf en eventueel de voeding aan. Start HFSExplorer en negeer alle foutmeldingen over dat er een DLL-bestand ontbreekt.

De volgende stap is om de harde schijf te selecteren door te klikken op File > Load file system from device. Als je slechts één harde schijf in je PC of laptop hebt, is het waarschijnlijk dat de USB-schijf zal verschijnen als Harddisk1/Partition1, maar het kan ook Harddisk2/Partition1 zijn. Als de USB-schijf meer dan één partitie heeft, moet je de partitie kiezen waar de bestanden die je wilt worden opgeslagen.

Wanneer de juiste schijf is geselecteerd, zou je de inhoud ervan in een Windows Verkenner-achtige boomstructuur moeten zien.

Om bestanden naar de harde schijf van je laptop of PC te kopiëren, selecteer je de bestanden die je wilt en klikt op de knop Uitpakken. Blader naar een map op je lokale harde schijf (of een andere externe schijf) en klik hier op Uitpakken. Merk op dat je op dit moment geen nieuwe map kunt aanmaken, dus je zult een bestaande map moeten kiezen.

Het kopieerproces zal beginnen en als het klaar is, kan je de bestanden in Windows openen.

