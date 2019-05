Zo kun je privé browsen op Android

Soms lijkt het wel alsof de halve wereld met ons meegluurt als we browsen. Misschien is dat ook wel zo met het dataverzamelen van social media-platforms, adverteerders, techbedrijven, providers, overheden, malafide hackers en meer. Er zijn verschillende manieren om iets anoniemer te bewegen online met je Android-toestel, maar onthoud dat échte anonimiteit digitaal vrijwel onmogelijk is.

Privébrowsen is niet privé

Voor de hand ligt het aanpassen van de browser die je al gebruikt. De meeste daarvan hebben privétabbladen of incognito-modus, met de belofte sites die je bezoekt niet te onthouden. Dat gaat enkel om het onthouden op je apparaat, zodat een eventuele medegebruiker je geschiedenis niet kan zien. Je provider, de site die je bezoekt en je werkgever die het netwerk beheert, kunnen je activiteit nog steeds zien.

Ook zijn downloads die je uitvoert zichtbaar in bijvoorbeeld de downloads-map of de galerij, dus houd daar rekening mee. Als je je activiteiten wilt beschermen zodat familieleden of iemand die je smartphone even gebruikt de geschiedenis niet kunnen zien, dan is een privémodus prima. Als je ook wilt dat sitebeheerders, ISP's en wifi-eigenaars je activiteit niet kunnen zien, is een VPN vereist.

VPN-browsen is wel privé

Een VPN maakt een beveiligde tunnel om te verbinden naar het web, wat het lastig maakt voor mensen aan de buitenkant om te zien wat je doet - tenzij je de VPN-beheerder bent. Een VPN gebruiken is simpel. De meeste Android-toestellen hebben een grote knop om op te klikken, zodat je verbonden bent via een versleutelde verbinding.

Er zijn enkele VPN-diensten die onbetrouwbaar of zelfs malafide zijn, dus we raden aan een versie te nemen van een betrouwbare betaalde dienst. We zetten op Webwereld regelmatig de beste VPN-diensten op een rij, zoals recentelijk De 7 beste VPN-diensten van 2019. Sommige hebben geen dedicated VPN-app. Meestal kun je een configuratiebestand downloaden en gebruiken in een OpenVPN-client, maar dat is voor enigszins gevorderde gebruikers. Kijk dus vooral of de dienst ook een app heeft voor Android.

Anoniem op Android

We raden gratis VPN-diensten af om een hoop redenen, onder meer omdat er veel apps tussen zitten die delen van je data verkopen om de gratis dienst mee te betalen. Dat verslaat het nut. Als je alleen wilt privébrowsen (niet anoniem dus) en geen trek hebt in het zoeken naar, kopen van en installeren van een VPN-dienst, zijn dit een aantal veelgebruikte opties:

Chrome

Rechtsboven in Chrome zie je een pictogram met drie verticale puntjes. Tik hierop en kies Nieuw incognitotabblad. Het venster wordt nu donker en je ziet een pictogram van een hoedje en bril met de tekst Je bent incognito.

Edge

Bij Microsofts Edge zijn het drie horizontale puntjes rechtsonder en hier selecteer je Nieuw InPrivate-tabblad. Ook bij deze browser wordt de interface donker en staat er een uitleg bij Browsen met InPrivate.

Firefox Focus

De normale Firefox heeft een privémodus, maar bij Firefox Focus is dit sowieso wat je gebruikt. Deze browser onthoud niets en wist alles na een sessie. Bijkomend voordeel is dat je een aparte app hebt voor privé-activiteiten.

Wat is de veiligste browser voor Android?

Hoewel de meeste browsers enkele privéfeatures of do-not-track-elementen hebben, is er een aantal dat van de grond af aan is opgebouwd voor privacy. Neem bijvoorbeeld Startpage, die belooft geen data te verzamelen of weer te geven, inclusief je IP-adres, zodat sites niet zien wie ze bezoekt. Ook versleutelt Startpage automatisch al het verkeer, zodat ISP's alleen het domein zien en niet de specifieke pagina's. Verder worden browsergegevens zoveel mogelijk geanonimiseerd en de geschiedenis geleegd.

Andere goede opties zijn Orbot voor Android. Deze heeft een ingebouwde VPN. Als je wilt dat sites je niet zo goed kunnen volgen, kijk dan ook naar opties als privacybrowser Ghostery en DuckDuckGo.