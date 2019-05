Surfshark: VPN-nieuwkomer met goede prijs/kwaliteit

Aan de lopende band verschijnen er nieuwe VPN-diensten die je browse-gedrag proberen te beveiligen tegen luistervinken. Een nieuwkomer is Surfshark, die in 2018 ten tonele verscheen. Een team van ontwikkelaars zit voornamelijk in Europa en officieel is het gebaseerd op de Britse Maagdeneilanden.

Het bedrijf heeft meer dan 500 servers in 49 landen. Het belooft je de Amerikaanse Netflix-catalogus (en de Franse en Japanse overigens) en heeft aanvullende features als multihop-verbindingen, blokkeren van advertenties en trackers, en een onbeperkt aantal gelijktijdige apparaten. Dat klinkt op papier goed, maar is het in de praktijk ook een prima dienst?

De macOS-app kun je direct downloaden via de website van Surfshark of via de Mac App Store. Voor mensen die de recentste versie willen met de nieuwste features, is de directe download van de site waarschijnlijk de beste keuze. Als je gebruik wilt maken van Apple's ingebouwde beveiligingsmechanismes voor de installatie van apps, blijf je het beste bij de versie van de App Store.

Er zijn verder ook apps voor Linux (.deb) en Windows, alsmede apps voor Android en iOS, en DNS-ondersteuning voor Xbox en PlayStation, zodat je de streamingcatalogus van andere landen kunt ontsluiten, en deze feature is ook beschikbaar voor een aantal smart-tv's. Ook heeft Surfshark add-ons voor browsers Chrome en Firefox.

Als je Surfshark opent, zie je een basic interface met twee vensters. Links zie je een lijst met alle landen/locaties. Klik hierop en de app verbindt er automatisch mee. Om de verbinding te verbreken, klik je op de knop op het rechtervenster.

De feature MultiHop zit ook aan de linkerkant en kun je benaderen via een tabblad bovenaan. MultiHop verbindt via twee afzonderlijke VPN-locaties voordat je open op het internet verzeild raakt. Op het moment van schrijven waren er acht verschillende MultiHop-combinaties beschikbaar.

Als je eenmaal bent verbonden, doet het venster rechts niet zoveel: het heeft een knop om de verbinding te verbreken en er is een animatie van het Surfshark-logo. Een groen logo betekent dat je bent verbonden en daaronder zie je het nieuwe IP-adres. Dat is naar mijn smaak erg veel loze ruimte, maar het is in ieder geval eenvoudig te navigeren.

Klik op het tandwielpictogram rechtsboven om de opties van de app door te nemen. Default is de kill-switch ingeschakeld, zodat bij onverwachte uitval van de VPN-verbinding de internetverbinding van je apparaat wordt verbroken, zodat je niet per ongeluk onbeschermd blijft doorsurfen. Hier kun je ook de feature CleanWeb inschakelen om advertenties en trackers te blokkeren.

Surfshark had enkele erg mooie snelheden voor de meeste locaties, met Duitsland, het VK en de VS allemaal 20 tot 30 Mbps waar de basissnelheid zonder VPN 85 tot 90 Mbps was. Australië deed het ook goed met getallen boven de 10, maar Japan presteerde zwak. Verder was ik in staat om bij m'n tests een verbinding te leggen met Netflix via een Amerikaanse server.

Surfshark's beste prijsoptie is een abonnement van 24 maanden en deze komt neer op 1,76 euro per maand. Als je een abonnement op jaarbasis afsluit, zit je op een wat gangbaardere prijs met 4,99 euro per maand. Als je per maand wilt afrekenen, wordt maandelijks 9,89 euro afgerekend. Het plan is duidelijk om je te overtuigen om een langetermijnverbintenis aan te gaan.

Voor dat geld krijg je een hoop terug. De beste feature waar deze dienst zich mee onderscheidt ten opzichte van de concurrentie is het onbeperkt aantal apparaten. De meeste VPN-diensten beperken zich tot vijf. Daarnaast garandeert Surfshark dat Netflix werkt en worden er extraatjes als advertentie- en trackerblokkades meegeleverd en is er een MultiHop-feature voor mensen die nog lastiger te volgen willen zijn.

De bottom line is dat dit een goede dienst is met genoeg features om zijn prijs te rechtvaardigen en prima snelheden. De exotische bedrijfslocatie is misschien wat overdreven, maar ik ken genoeg gebruikers die zich druk maken over spionageakkoorden tussen de VS, Engeland en veel Europese landen. Ik zou het persoonlijk prettiger vinden als Surfshark wat meer biografische informatie leverde over de eigenaars, maar Surfshark is alvast prima uit de hekken gekomen.

Details:

P2P toegestaan: Ja

Bedrijfslocatie: Britse Maagdeneilanden

Aantal servers: 500+

Aantal landlocaties: 49

Kosten: 59,88 euro per jaar bij jaarabonnement

VPN-protocol: IKEv2, OpenVPN

Versleuteling: 256 bit AES-GCM

Authenticatie: SHA-512

Handshake: Elliptic Curve Diffie-Hellman 521

