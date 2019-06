Zo krijg je bekabeld internet aan de praat in Windows 10

Als je een werkende wifi verbinding hebt, maar je ethernetverbinding werkt niet, dan is het eerste wat je zou moeten doen het uitzetten van wifi. Dat geeft een indicatie of ethernet werkt of niet. Als Windows beide verbindingen kan doen, dan geeft het prioriteit aan ethernet, maar laat het besturingssysteem het wifi-pictogram zien in de tray rechtsonder. Rechtsklik hierop en klik op Netwerk- en internetinstellingen openen, kies het onderdeel Wi-Fi en zet het schuifje op Uit.

Zelfs als dat niets oplost en je nog steeds geen netwerkverbinding hebt, zorgt het in ieder geval voor een basissituatie waarmee je makkelijker de problemen kunt oplossen. Je ziet meteen of ethernet werkt of niet en dat is wat we willen weten. Als wifi is uitgeschakeld en je ziet nog steeds geen netwerkverbinding, kijk dan of ethernet is ingeschakeld in hetzelfde instellingenvenster onder Ethernet.

Als deze optie ontbreekt in het instellingenvenster, is er geen Ethernetverbinding beschikbaar. Klik in het statusvenster op Adapterinstellingen wijzigen. Dat opent het klassieke netwerkcentrum dat je wellicht nog kent uit de tijd dat het Configuratiescherm je voornaamste methode was om instellingen te wijzigen in Windows.

Zoek je bedrade netwerk, dit zou iets als LAN of Ethernet moeten zijn. Als hier Uitgeschakeld bijstaat, kun je er op rechtsklikken en kiezen voor Inschakelen. Mocht dat het issue niet zijn, probeer dan een andere poort op de router. Als dat werkt, is de poort defect. Wanneer je ze niet allemaal nodig hebt kun je prima verder, maar anders kun je het beste de handleiding of fabrikant raadplegen. In het slechtste geval, kun je de router vervangen. Maar als tot nu toe nog niets heeft gewerkt, kan het ook nog aan de kabel liggen. Probeer een andere kabel, leen er desnoods eentje van iemand om het probleem in ieder geval uit te sluiten.

Nog steeds problemen? Dan ligt het aan de pc, maar dan is het nog de vraag of de hardware defect is of dat het besturingssysteem een probleem heeft. Om dat te bepalen, kun je het beste starten vanaf een live-omgeving. Lees dit artikel om een opstartbare usb-stick of cd te maken vanaf een image-bestand, bijvoorbeeld die van Ubuntu. Als je dan nog steeds geen ehternetverbinding kunt vinden, is het een probleem met de hardware en zul je een reparateur in de arm moeten nemen, tenzij je zelf handig bent met pc-reparatie.

Als ethernet wel werkt in een Linux-omgeving, ligt het probleem in Windows. De meest voor de hand liggende oorzaak is een defect stuurprogramma. Om de driver te herinstalleren open je Apparaatbeheer. Dit Configuratieschermonderdeel vind je in Windows 10 terug door te zoeken naar Apparaatbeheer in de zoekbalk linksonder.

Vouw het onderdeel Netwerkadapters open. Rechtsklik op je Ethernetverbinding en klik op Apparaat verwijderen. Herstart de pc om de driver te herinstallleren.