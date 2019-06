LibreOffice ondersteunt niet langer 32 bit-systemen

"LibreOffice 6.3 wordt medio augustus 2019 uitgebracht als final versie, waarbij LibreOffice 6.3 Beta 1 de tweede pre-release is sinds de ontwikkeling van versie 6.3 medio november 2018 van start is gegaan," schijft X1sc0 in de LibreOffice Blog. "Sinds LibreOffice 6.3 Alpha 1, zijn er 683 commits ingediend bij de code repository en 141 bugs zijn ingesteld op FIXED in Bugzilla."

Gebruikers die deze versie alvast willen testen kunnen deze hier downloaden voor Windows, macOS en Linux. Voor macOS en Linux zijn geen 32 but-versies meer beschikbaar. Een 32 Bit-versie voor Windows is nog wel aanwezig.

Ondersteuning

Gebruikers die nu nog een 32 bit-versie van LibreOffice draaien hoeven zich geen zorgen te maken. Het pakket wordt nog wel ondersteund en er zullen nog gewoon beveiligingsupdates worden uitgebracht. Alleen upgraden naar versie 6.3 en hoger zal niet langer meer gaan.

De uiteindelijke versie van LibreOffice 6.3 zal in augustus worden uitgebracht.