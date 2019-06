Zo maak je ruimte vrij in iCloud

Bij elk Apple ID krijg je 5 GB aan opslagruimte gratis. Je kunt meer ruimte kopen; 50 GB voor 99 cent per maand (alleen voor de hoofdgebruiker) tot aan 2 TB voor 9,99 euro per maand (die je kan delen met je gezin). Als je niet wilt betalen voor extra opslagruimte, kan deze behoorlijk snel vollopen met opgeslagen gegevens.

Door wat voorzichtiger om te gaan met de ruimte en dingen te verwijderen die niet meer nodig zijn, zou je uit de voeten moeten kunnen met 5 GB. In dit artikel kijken we naar zulke instellingen. Begin logischerwijs met Instellingen > [je naam] >iCloud en onder Beheer opslag zie je de optie Reservekopieën. Klik hierop.

Hier zie je een overzicht van alle iOS-apparaten die worden gebackupt naar de iCloud, inclusief je huidige apparaat. Kijk hier als eerste naar. Als je nog steeds een back-up van een oud apparaat hebt, laten we zeggen een iPhone die je had toen Fringe nog op televisie was, is het wellicht een aanrader om deze reservekopie die kostbare ruimte opslokt maar eens te verwijderen. Tik op dat toestel en kies Verwijder reservekopie.

Als je op je huidige toestel klikt, zie je een hele lijst van specifieke applicaties die met de back-up worden meegenomen. Je kunt dat uitschakelen voor apps die je nauwelijks nog gebruikt, maar nog wel graag op je apparaat laat staan. Op dit venster zie je ook een schatting van hoe groot de volgende reservekopie gaat zijn. Dat is een soort delta: alleen nieuwe gegevens worden meegenomen met de volgende back-up.

De rol van fotobibliotheek

De lijst van apps die worden geback-upt worden in aflopende volgorde van grootte weergegeven met één uitzondering: Fotobibliotheek staat altijd bovenaan, zelfs als het niet het grootste item is. Als je de foto-opslag wilt uitschakelen, krijg je de optie Schakel uit en verwijder of Annuleren te zien: genoeg om iedereen even pas op de plaats te laten maken.

Als je denkt dat dit betekent dat je foto's en video's verwijdert op je iPhone: geen zorgen. Dit betekent dat je de iCloud hier niet meer voor gebruikt. Ze zijn nog wel beschikbaar op je iPhone of iPad, maar als er iets misgaat met de hardware, kun je ze niet meer herstellen vanuit iCloud.

Dat is niet noodzakelijkerwijs zo risicovol als het klinkt: je kunt de foto's en filmpjes nog steeds back-uppen als je verbinding maakt met iPhoto op de Mac. Maar zelfs als je niet wekelijks een back-up maakt via een usb-verbinding zorgt Mijn fotostream (Instellingen > Foto's > Upload naar mijn fotostream) dat foto's van de afgelopen 30 dagen automatisch worden bewaard, tot op 1000 foto's, zodat je ze in een noodgeval kunt herstellen.

Kortom, het is beter om handmatig eens per maand een back-up te maken en Mijn fotostream te gebruiken voor extreme noodgevallen dan iCoud als je om ruimte verlegen zit. (Fotostream telt niet mee voor je limiet van 5 GB.) Deze optie uitschakelen scheelt je al gauw honderden tot duizenden megabytes.

Meer snijden

Afhankelijk van hoe je je iOS-apparaat verder gebruikt, zijn sommige apps belangrijker dan anderen om gegevens te back-uppen. Als je bijvoorbeeld veel gebruik maakt van tekstbewerkers, spraakrecorders of andere content aanmaakt, is dit het soort app dat je wilt opslaan in iCloud, vooral als je weinig handmatige back-ups maakt.

Maar voor het grootste deel van de apps is de back-up waarschijnlijk overbodig. Zelfs als ze maar een paar MB per stuk bewaren, tikt dat samen toch al snel aan. Heb je die gegevens van Slack, iMovie, Netflix of Boeken nou echt zo hard nodig? Kijk ook naar de spelgegevens van Game Center van je kinderen. En apps die zelf al data back-uppen, denk aan iets als Evernote, zijn wellicht ook niet nodig in iCloud.

Vergeet je Mac niet

Op de Mac maken ook enkele features gebruik van iCloud-opslag. Ga naar Systeemvoorkeuren > iCloud en in het hoofdvenster daarvan zie je een lijst van vakjes die je kunt aan- en uitvinken. De eerste is iCloud Drive en als deze is aangevinkt, betekent het dat je Mac iCloud gebruikt. Als je dat niet wilt, vink je hem uit.

Als je iCloud Drive wel wilt gebruiken op de Mac, kun je hem beter afstellen. Vink hem aan en klik op de Opties-knop. Je ziet een overzicht van apps die iCloud Drive gebruiken voor opslag en hier kun je, net als bij de iPhone met opslag van apps, fijnmaziger bepalen welke applicaties spullen mogen verwerken in je opslagruimte in de cloud.

Gratis ruimte

Met deze trucjes, beheren welke apps toegang hebben tot de iCloud, beperken welke data wordt gesynchroniseerd, uitschakelen van foto-opslag en oude back-ups weggooien, kun je behoorlijk wat ruimte losmaken om meer te back-uppen. Als het allemaal niet genoeg is, kun je altijd meer ruimte aanschaffen via iCloud > Beheer opslag > Wijzig opslagabonnement.