Windows 10 eindelijk op meer dan 50 procent Windows-pc's

Dat blijkt uit de nieuwste maandcijfers van Net Applications. Op de totale desktopmarkt komt het aandeel Windows 10 uit op 45,7 procent. Windows draait nog steeds op 88,3 procent van alle desktopcomputers. De rest van de desktopwereld heeft macOS, Linux of Chrome OS.

Dalend aandeel oude systemen

Dat is maar een kleine groei vergeleken met maart, toen Windows 10 fors groeide en er opeens 3,3 procentpunten bij pakte, het grootste aandeel sinds augustus 2015, toen Microsoft nog een gratis upgrade aanbood. Maar voor de zesde keer op een rij was de groei meer dan een procentpunt, dus Windows 10 wordt dit jaar breder opgepikt.

Windows 7 is ondertussen langzaam aan het zakken en zit nu op 40,1 procent van alle Windows-pc's. Het reeds lange tijd gepensioneerde Windows XP volgde ook met een lichte daling van twee tiende procentpunt en kwam uit op 2,5 procent van alle Windows-pc's. Windows 8.x verloor eveneens twee tiende en komt uit op 5,4 procent van Windows-pc's.

Slechte vooruitzichten

Toch betekent dit dat het pensioenvooruitzicht van Windows 7 er minder florissant uitziet dan Microsoft waarschijnlijk hoopt. Volgens onze huidige extrapolatie van de cijfers heeft Windows 7 eind januari 2020 nog steeds 35,3 procent van de Windows-markt te pakken. Op 14 januari van die maand verschijnen de laatste beveiligingspatches voor het tien jaar oude besturingssysteem.

Dat ligt nog steeds in lijn met de schattingen die we de afgelopen maanden hebben gemaakt en er moet veel gebeuren wil daar iets groots in veranderen. Met steeds minder maanden op de teller wordt het steeds lastiger om nog in te vreten op dat aantal. Een jaar na het pensioen van Windows 7 zouden we als dit zo doorgaat nog op 28 procent zitten.

Honderden miljoenen ongepatchte systemen

Dit zijn allemaal hogere cijfers dan voor Windows XP het geval was toen dat OS aan de kant werd gezet. Dat vertaalt zich naar miljoenen ongepatchte Windows-pc's in februari. Hoeveel precies? Kijkend naar het totale Windows-aandeel, de pc-markt in zijn geheel en de verwachte cijfers rond die periode komen we uit op een grove 530 miljoen ongepatchte systemen. Dat zijn een heleboel potentieel te misbruiken doelwitten.

Het goede nieuws is dat er tekenen zijn dat de overstap van Windows 7 naar Windows 10 aan het versnellen is, zoals je zou verwachten met de einddatum in zicht en migratietrajecten die harde deadlines zien opdoemen. De gemiddelde maandelijkse groei kwam het afgelopen kwartaal uit op 1,8 procentpunten, vergeleken met een gemiddelde van 1,3 procentpunten gemiddeld over het afgelopen half jaar. En over de 12 maanden daarvoor zit je op een gemiddelde van 0,9 procentpunt per maand.

Andere OS'en

Bij de andere besturingssystemen is het stuivertje wisselen: macOS zakte een tiende van een procentpunt naar 9,3 procent. Dat is het laagste aandeel van het besturingssysteem in bijna een jaar tijd. Ook Linux zakte, eveneens met een tiende van een procentpunt naar 1,9 procent. Chrome OS is weer terug naar 0,4 procent op het niveau van maart dit jaar.