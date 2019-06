Gezichten atleten gescand bij Olympische Spelen

Gezichtsherkenningstechnologie van NEC is in opkomst in regio's als Azië en Australië en volgend jaar wordt deze tech ingezet bij de Olympische Spelen en Paralympics in Tokyo. NEC zegt niet of dezelfde technologie ook wordt ingezet om massa's bezoekers te monitoren, maar in het verleden heeft het bedrijf vaker zulke technieken uitgerold voor het bewaken van bezoekers tijdens sportevenementen.

Atleten en personeel van het evenement dragen een ID-kaart met een geïntegreerde chip waar hun gezicht op staat vastgelegd. Deze worden allemaal verzameld en opgeslagen in een database. Om toegang te krijgen tot een beveiligd gebied, scant de drager zijn of haar kaart en een camera detecteert of het gezicht in de database overeenkomt met de persoon die de ID-kaart aanbiedt.

Deze nieuwe technologie zorgt voor striktere controle van geaccrediteerde mensen dan je hebt met beveiligingspersoneel", zegt beveiligingschef Tsuyoshi Iwashita van de Spelen in Tokyo. "Dat levert snellere toegang op tot gebouwen, wat vereist zal zijn in de intens hete zomer." Volgens NEC verhoogt de technologie het beveiligingsniveau 'drastisch' en wordt "spoofing, vervalsing en het gebruik van gestolen accreditatie" voorkomen.

Het bedrijf sprak met IDG-collega's van de Australische versie van Computerworld en vertelde dat de technologie potentieel kan worden geïntegreerd met smartglasses die beveiligers dragen. "Je kunt gezichtsherkenning nu in de edge uitvoeren voor gebieden met hoge beveiliging", aldus een woordvoerder. "Het klinkt misschien als overkill, maar je kunt gezichtsherkenning nu in een bril uitvoeren."

Hij bevestigde verder dat NEC de mogelijkheid heeft om publiek geautomatiseerd te tellen en gezichtsherkenning op schaal in te zetten, bijvoorbeeld om verdachte personen te identificeren in een sectie van een stadium. NEC benadrukt dat "bezoekers niet worden gescreend met gezichtsherkenning", wat betreft toegang tot de stadia en faciliteiten.

Zo werd soortgelijke massabewakingstechnologie vorig jaar ingezet in een stadium in Jakarta waar de feeds van bewakingscamera's werden gemonitord. Het systeem was ingericht om verdachte personen die waren doorgegeven door de autoriteiten te identificeren en om te detecteren of mensen afgeschermde gebieden onterecht binnendrongen. "We kunnen tienduizenden objecten analyseren in een nanoseconde", aldus de woordvoerder.

Het bedrijf heeft ook een overeenkomst met Braziliaanse voetbalclub Clube Atletico Paranaense. In voetbalstadion Arena da Baixada monitoren 140 camera's het publiek om "beter begrip te krijgen over de behoeftes van bezoekers gebaseerd op eigenschappen als leeftijd, geslacht en locatie".