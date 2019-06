Deze 4 functies maken Chrome OS nog beter

Chrome OS upgrades, voor de oningewijden onder ons, gebeuren automatisch en stil (bijna te stil) zonder echte aankondigingen of indicatoren van hun aankomst. De reguliere stabiele versie van Chrome OS wordt om de twee tot drie weken bijgewerkt met kleine verbeteringen en om de zes weken met significantere herzieningen. En soms verschijnen upgrades nog vaker dan dat (hoewel je het nooit zou weten, tenzij je er actief naar op zoek was).

Sommige Chrome OS-functies zijn al maanden in ontwikkeling voordat ze hun debuut maken, zoals blijkt uit de vooruitgang die we in februari hebben geboekt. Maar wees gerust: Er wordt hard gewerkt aan het besturingssysteem en nieuwe concepten en interfaceverbeteringen zijn bijna altijd in de maak.

Dankzij het open-source karakter van de Chrome OS code en de aanwezigheid van drie pre-releasekanalen voor het publiekelijk testen van verbeteringen, kunnen we in de virtuele kristallen bol kijken en een fascinerende blik werpen op de efficiëntieverhogende voordelen die Google aan het bekokstoven is. Wij bekijken vier handige features die op korter termijn hun weg zullen vinden naar Chrome OS.

1. Virtuele desktops

Oké, deze eerste hielden wij al een tijdje in de gaten, maar de ontwikkeling ervan is vrij traag op gang gekomen en we beginnen eindelijk in te zien hoeveel productiviteitsverhogend potentieel het eigenlijk kan hebben.

Virtuele desktops, of "Virtual Desks", zoals Google momenteel de functie lijkt te noemen, is een systeem waarmee je meerdere geïsoleerde werkgebieden binnen Chrome OS kunt creëren en vervolgens met een paar snelle gebaren of toetsaanslagen tussen ze kunt schakelen. Dat betekent dat je één volledige set vensters en apps open kunt houden voor je werkgerelateerde inspanningen en een tweede set vensters en apps open kunt houden voor persoonlijkere projecten, een mooie scheiding.

Je zou zelfs nog genuanceerder kunnen worden en volledig gescheiden werkomgevingen kunnen creëren voor verschillende gebieden van je werk. Met andere woorden: een onafhankelijke desktop voor elk project of elke focus. Het is een interessante nieuwe optie om dingen te organiseren en niet-verwante gebieden geïsoleerd te houden.

Zie hieronder een video van de nieuwe multi-desktops in actie.





2.Meer Android-Chromebook connectiviteit

Google werkt al jaren aan het op één lijn brengen van Android en Chrome OS, zoals we beetje bij beetje hebben gezien de afgelopen tijd. Google focust zich veel op het creëren van consistente interfaceconcepten tussen de twee platforms, maar er wordt ook hard gewerkt om Android-smartphones en Chromebooks op interessante en echt nuttige nieuwe manieren te laten samenwerken.

Google verhoogde de inspanning verscheidene versies terug met een nieuwe gestroomlijnde sectie in Chrome OS' instellingen-scherm speciaal voor het verbinden en samenwerken met apparaten. Tot nu toe heeft de sectie vooral gediend als een gecentraliseerd punt voor functies die al bestonden - dingen zoals Smart Lock, waarmee je telefoon fungeert als een beveiligingssleutel om je Chromebook ontgrendeld te houden wanneer het in de buurt is, en Instant Tethering, die het mogelijk maakt de internetverbinding van je smartphone te delen met de computer maar nu lijkt het erop dat er een aantal nieuwe Android-Chrome-verbindingsopties zijn toegevoegd.

Verschillende onderdelen van de "under development" code suggereren dat Google werkt aan een breed programma genaamd OneChrome, dat een hoop intrigerende nieuwe opties zou brengen aan degenen onder ons die gebruik maken van zowel Android als Chrome OS. Denk aan een native gedeeld klembord voor cross-platform apparaten.

Een andere codetoevoeging geeft de ontwikkeling aan van een systeem voor het synchroniseren van Wi-Fi wachtwoorden tussen apparaten op zowel Android als Chrome OS aan, zodat elk netwerk waar je op je telefoon bent ingelogd automatisch wordt toegevoegd aan je Chromebook zonder dat je daarvoor moeite hoeft te doen.

En nu we het toch over Android-Chrome-OS-uitlijning hebben...

3. Bedieningselementen voor het afspelen van media voor Android-app-meldingen

De mogelijkheid om Android-apps te gebruiken op een Chromebook is behoorlijk spectaculair - en al snel zal de ervaring nog beter worden dankzij een subtiele maar significante verbetering.

Google is namelijk bezig media playback controls toe te voegen aan Android-appmeldingen in Chrome OS. Dat betekent dat als je een Android-app zoals YouTube gebruikt om een video offline te bekijken (iets wat overigens niet mogelijk is op een computer zonder de aanwezigheid van Android-app-ondersteuning). Ook kan je met behulp van een Android-gebaseerde podcast- of muziekstreaming-app de weergave direct vanaf de permanente melding van de app regelen - net als op een Android-telefoon.

Het is weer een kleine stap die de Android-on-Chromebook-ervaring dichter bij de traditionele Android-ervaring brengt en ervoor zorgt dat Android-apps op Chrome OS native aanvoelen.

4. Betere prestaties van Linux-apps op Chrome OS

De aanwezigheid van Linux-apps op Chromebooks is een reden voor power users om het Chrome-ecosysteem te omarmen, maar deze feature is nog niet af; de mogelijkheid om Linux-apps op Chrome OS te draaien bevindt zich nog in het bètastatium. Linux-apps ontvingen bijvoorbeeld pas vorige maand de mogelijkheid om audio af te spelen onder Google's besturingssysteem en ondersteuning voor audio input in die apps is nog een "work in progress".

Een andere functie die op het punt staat verbeterd te worden is GPU acceleration, iets dat apps met zware grafische componenten vloeiend moet laten lopen onder Chrome OS.

Je kunt het verschil zien in de onderstaande video, die een Linux-spel gebruikt om aan te tonen hoeveel invloed de toegevoegde GPU-versnelling zal hebben.

Deze functie zal in Chrome OS 76, die Chromebooks wereldwijd uitgerold zou moeten in het begin van augustus.