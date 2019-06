Zo schakel je het touchpad van je laptop uit

Touchpads zijn handig wanneer je geen muis hebt meegenomen. Sommige gebruikers hebben hem zelfs liever en gebruiken helemaal geen muis bij hun laptop. Of je er nu fan bent of niet, ze kunnen wel eens in de weg zitten. Als je typt op je laptop, komt het geregeld voor dat je het touchpad per ongeluk aanraakt en je je positie in het invoerveld verliest. Dat hoeft niet, er zijn meerdere manieren om hem uit te schakelen.

Wat de makkelijkste manier is, hangt af van je laptop. Het goede nieuws is dat de meeste moderne laptops dit issue nu pontificaal naar voren hebben geschoven, zodat het makkelijk is om je touchpad te beheren. Op sommige apparaten heb je een fysieke knop - zoek om de randen naar een knopje hem in- of uit te schakelen.

Soms is er een snelkoppeling op je toetsenbord, bijvoorbeeld het tegelijkertijd indrukken van Fn en F7, om het toetsenbord uit te schakelen. Of soms kun je (dubbel)tikken op een specifieke ruimte van het touchpad om hem uit te schakelen. Kijk in de documentatie van je apparaat of er een hardwarematige oplossing is. Voor alle andere apparaten volgen hier de softwarematige methodes.

Via een snelkoppeling

Sommige leveranciers geven je een optie om het touchpad te configureren naar je wensen. Meestal zie je daarvan een optie in de tray rechtsonder, met een pictogram in de vorm van een touchpad (zie afbeelding hieronder). Daar zijn regelmatig opties voor het uitschakelen of eentje die je direct naar de muisinstellingen brengt.

Via de muisinstellingen

Als je geen dergelijk pictogram kunt vinden, kun je de instellingen vinden door de klassieke app Configuratiescherm te starten (typ dit in de zoekbalk linksonder). Daar vind je Muis en deze optie opent het venster met de Eigenschappen van muis. Daar zit, als het goed is, een tabblad Touchpad bij met een optie om hem uit te schakelen.

Een andere mogelijkheid om dit eigenschappenvenster te openen is door in Windows 10 te navigeren naar Instellingen > Apparaten > Touchpad en onder Verwante instellingen te klikken op Extra instellingen.

Als je touchpadsoftware kunt vinden op je laptop is het wellicht mogelijk om het gedrag van het apparaat aan te passen zodat je hem niet eens uit hoeft te schakelen. Je kunt bijvoorbeeld de gevoeligheid van het touchpad aanpassen, aanrakingen met de handpalm te negeren en automatisch het touchpad uitschakelen zodra een externe muis wordt aangesloten.

Er zijn ook nuttige third party-oplossingen die je veelal gratis kunt downloaden. Als je huidige software niet voldoet, verdient het aanbeveling een kijkje te nemen bij de alternatieven. Een tool als TouchFreeze of TouchpadPal kan een touchpad uitschakelen als het detecteert dat je typt en hem weer inschakelen als je uitgetikt bent.