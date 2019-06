Amazon wil wetgeving voor omstreden gezichtsherkenning

Amazon heeft zijn eigen herkenningstechnologie, Rekognition, die niet zonder controverse is. De technologie wordt gebruikt door verschillende opsporingsdiensten en de Amerikaanse immigratiedienst. AI-specialisten riepen het bedrijf eerder dit jaar op om de verkoop aan overheidsdiensten stop te zetten.

Ze spraken in een open brief onder meer over het gebrek aan toezicht om te voorkomen dat de technologie wordt misbruikt om burgers te onderdrukken. Ook medewerkers van Amazon zelf hebben zich tegen de verkoop van Rekognition gekeerd. In een interne brief noemde personeel de inzet van de technologie door overheidsdiensten 'een unieke bedreiging voor burgerrechten'.

Amazon Web Services-CEO Andy Jassy zegt op techconferentie Recode dat het tijd is dat de overheid met regelgeving op de proppen komt over hoe de technologie wel en niet gebruikt mag worden. Amazon heeft zelf een ethische richtlijn uitgerold en denkt er geenszins over de verkoop van de controversiële software stop te zetten. "Dat technologie misbruikt kan worden is geen reden om het te verbieden", aldus Jassy.