4 verbeteringen van de Apple Pencil dit jaar

Apple heeft geen nieuwe Pencil aangekondigd op ontwikkelaarscongres WWDC dit jaar, maar wel grote verbeteringen aan hoe we hem gaan gebruiken. De stylus werd slechts een paar minuten behandeld tijdens de presentatie van Apple's nieuwe iPadOS, maar dat was genoeg om te zien dat de Pencil niet langer een leukigheidje is, maar steeds meer een noodzakelijk randapparaat wordt.

Het bedrijf benadrukt dat dit niet alleen een tool is voor kunstenaars en designers. De presentatie besteedde meer tijd aan het demonstreren van het nut in een kantooromgeving dan een atelier. Met andere woorden: meer als pen en notitieblok. Laten we vooruitblikken op wat je tegemoet kunt zien als iPadOS later dit jaar verschijnt.

1. Verlaging latency

De latency is al behoorlijk laag met 20 ms, maar hoe directer hij werkt, hoe meer het voelt als een echte schrijfervaring. Met iPadOS wordt de latency verder verlaagd naar 9 ms. Dat betekent dat subtiele bewegingen direct worden opgemerkt en daardoor voelt het nog meer alsof je met een traditionele pen aan het schrijven bent. Het is een subtiel verschil, maar maakt een verrassend grote impact.

Momenteel voelt het schrijven alsof je met een markeerstift met fijne punt schrijft, maar waar Apple uiteindelijk wil aanbelanden is alsof je schrijft met een vulpen. (Ik denk eerlijk gezegd niet dat deze aangekondigde verbeteringen zó goed zijn.) Het addertje: Apple verwijst naar kortere latency op de iPad Pro, die Apple's ProMotion-technologie ondersteunt met hogere refreshrates. Bij lower-end iPads zou je ook verbeteringen moeten zien, maar een stuk minder sterk.

2. Meer ondersteuning in apps

Apple introduceerde het nieuwe framework PencilKit voor ontwikkelaars, zodat ze gebruik kunnen maken van de geoptimaliseerde technologie voor het tekenwerk in hun eigen apps. Volgens de presentatie van Apple zijn daar slechts drie regels code voor nodig.

Dat is belangrijker dan je zou denken. De App Store heeft een heleboel notitie-apps die beter zijn dan Apple's eigen Notities, met features als meer variaties in letterdikte, pagina-ontwerp en betere handschrift-naar-tekst-technologie. Helaas varieert de schrijfervaring tussen apps omdat elke ontwikkelaar zelf moet bedenken hoe ze de Pencil-bewegingen implementeren. Slechts enkele apps, met name Notability, kunnen het pengevoel van Apple benaderen.

We moeten de updates nog even afwachten om te zien hoe goed deze softwarekit in de praktijk werkt, maar de nieuwe API kan een grote invloed hebben. In de meeste gevallen hoeven ontwikkelaars niet eens iets te wijzigen, belooft Apple, omdat ze de Pencil-ondersteuning in hun app kunnen verwerken met die code-snippet.

3. Paletintegratie

Het palet onderaan in Notities, waar je de tool kiest, heeft me altijd wat karig geleken in vergelijking met soortgelijke functionaliteiten in andere apps, maar het levert wel een enorm soepele schrijfervaring op. Ontwikkelaars kunnen Apple's palet nu overnemen in hun eigen app met de PencilKit.

Dat maakt de feature een stuk aantrekkelijker. Geen enkele third party-app imiteert penstrepen zo fijn als Notities en nu kan elke app dit gebruiken. Er zit ook een handige lineaaltool in deze keuzebalk voor gebruik met de Pencil en het ondersteunt nu ook een nieuwe pixel-gum voor meer nauwkeurigheid als je Pencil-strepen wilt uitgummen.

De karigheid waar ik het net over had, is zo juist een sterk punt. Het palet kun je laten zweven over een andere interface; hij hoeft niet meer vastgepind te zijn aan de onderkant, zoals nu in Notities. Je kunt de Pencil zelf gebruiken om het palet te verslepen naar de rand van het scherm, of het minimaliseren als hij in de weg staat.

Nog steeds zullen third party-apps natuurlijk hun eigen paletinterface ontwerpen, maar dit betekent dat Apple's eigen opties en technologie altijd beschikbaar zijn voor gebruikers die dit liever hebben dan de native opties van een app. Als bonus kun je dit palet ook naar zwart omschakelen, als je een dark mode gebruikt.

4. Makkelijker screenshots bewerken

Screenshots bewerken is een van de beste doorsnee use-cases van de Apple Pencil, maar het nemen van een screenshot zelf was altijd erg bewerkelijk. Je moest twee knoppen tegelijk indrukken (wat betekende dat je de iPad in de praktijk vaak moest oppakken of anders vasthouden, terwijl je de Pencil in je hand bleef houden). En daarna moest je het proces herhalen als je bijvoorbeeld kanttekeningen wilde plaatsen bij een langer document.

Dat werkt veel makkelijker met iPadOS 13. Als je wilt schrijven op een screenshot, veeg je van de linker of rechterhoek omhoog met de Pencil en er wordt automatisch een screenshot gemaakt en de editmodus wordt geopend. Nog beter is dat sommige apps met deze functionaliteit een afbeelding maken van de rest van het document dat nog niet zichtbaar is op het scherm: in Safari kun je de hele webpagina als PDF opslaan en bewerken. Dat is veel handiger dan het versturen van meerdere screenshots, zoals je nog moet doen in iOS12. Third party-ontwikkelaars hebben ook toegang tot deze feature in hun eigen apps dankzij PencilKit.

Dankzij iOS verbeterde controle over bestandsbeheer, kun je deze afbeeldingen nu opslaan in welke map je maar wilt, in plaats van enkel in Foto's. Dat is vooral handig als je kantoor of studio gedeelde mappen gebruikt. Als bonus werkt deze feature ook als je de betaalbaardere Logitech Crayon gebruikt.

