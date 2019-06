Streamingdienst Sky gebruikte ondertiteling van piraten

De streamingdienst van Sky in Zwitserland werd op die manier betrapt op het gebruik van een door een fan gemaakte onderiteling. Aan het einde van een aflevering van de hitserie Chernobyl stond opeens: - Synced and corrected by VitoSilans - www.Addic7ed.com", zo meldt TorrentFreak. Sky Zwisterland liet later in een update aan de site weten een strikt antipiraterijbeleid te hebben en dat dit onacceptabel is voor het bedrijf. De gewraakte ondertiteling is verwijderd.

Het gebruik van fansubs door officiële diensten gebeurt wel vaker, zo merkt de site op. Andere diensten, zoals Netflix, zijn ook al eens betrapt op het gebruik van een fansub. Dit soort ondertiteling, die gemaakt worden door fans van een serie, worden aangepakt door rechtenorganisaties als BREIN. Die vinden de verspreiding van dit soort ondertitels inbreuk op het auteursrecht.