Microsoft wil browser Edge voor Linux

Het team achter de Edge-browser heeft in een AMA-sessie op Reddit laten weten een Linux-versie van Edge te willen bouwen.

"Er zijn geen technische blokkades die ons ervan weerhouden om Linux-binaries te maken, en het is zeker iets dat we uiteindelijk graag zouden willen doen. Dat gezegd hebbende, is er nog werk aan de winkel om ze "klantgereed" te maken (installer, updateprogramma's, gebruikerssynchronisatie, bugfixes, etc.) en om er iets van te maken dat we met trots aan je kunnen geven, dus we zijn nog niet helemaal klaar om ons daarop te storten".

De Windows- en Mac-versie kan al worden getest via het Dev en Canary-kanaal. Het is nog niet duidelijk wanneer er een publieke bèta-build beschikbaar is en wanneer de browser uiteindelijk uitkomt.