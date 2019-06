Krijgt mijn Mac macOS Catalina?

Er komen een paar mooie nieuwe features dit najaar naar de Mac met de nieuwe versie van macOS, inclusief een nieuwe app voor muziek en tv, verbeteringen aan Foto's, Mail en Herinneringen, en de optie om je iPad te gebruiken als een tweede scherm. Maar je kunt macOS Catalina niet op iedere machine installeren en net als ieder jaar vallen er een paar oude Macs van de ondersteuningslijst.

MacBook (2015 of later)

Als eerste generatie MacBook die nog macOS Catalina krijgt, hebben we het over de lijn van dunne 12 inch MacBooks met Retina-display die Apple in maart 2015 uitbracht. Als je een van deze modellen hebt, of latere, dan zul je geen probleem hebben met het upgraden naar de nieuwe versie van het besturingssysteem.

MacBook Air (2012 of later)

Apple nam de tijd met het introduceren van nieuwe MacBook Airs en er was geen echte update van de hardware tussen 2015 en 2018. In dat jaar bracht de fabrikant een nieuwe look uit voor de MacBook Air. Maar modellen van medio 2012 en later kunnen allemaal nog macOS Catalina draaien, zowel de modellen van 11 als 13 inch.

MacBook Pro (2012 en later)

Als je MacBook Pro niet ouder is dan het model uit juni van 2012, kun je upgraden naar de nieuwe versie van het besturingssysteem. Dat oudste model was de laatste MacBook Pro met een dvd-station, maar Apple verkocht dit systeem nog lange tijd. Je kunt hem zelfs nog in 2016 gekocht hebben.

Mac mini (2012 en later)

Net als de MacBook Air kreeg de Mac mini jarenlang geen nieuwe versies. De versies die nu ondersteund worden zijn het model van eind 2012, het model van eind 2014 en het nieuwe model van vorig jaar.

iMac (2012 en later)

Aan de iMac is niet zoveel veranderd sinds het nieuwere model eind 2012 die een stuk slanker was dan voorgaande versies. Daarvoor was er geen nieuwe hardware van iMac verschenen sinds 2009, toen het apparaat nog was uitgerust met een cd-drive. Als je iMac geen optisch station heeft, zou je moeten kunnen upgraden naar Catalina.

iMac Pro

De update is beschikbaar voor alle modellen. Niet zo verwonderlijk, daar de eerste iMac pro in 2017 verscheen.

Mac Pro (2013 en later)

Mojave ondersteunde nog Mac Pro's van 2010 en 2012 die een grafische processor met Metal ondersteunde, maar helaas geldt dat niet voor Catalina. De enige Mac Pro-modellen die worden ondersteund zijn het 'prullenbakmodel', zoals het design schertsend wordt omgeschreven, en de Mac Pro uit 2019. Als je een van de oudere towers hebt, kun je niet upgraden.

Toch op oudere Macs?

We weten niet of dit ook gaat werken met Catalina, maar eerder kon je nog nieuwere versies als High Sierra, Sierra en Mojave installeren op officieel niet meer ondersteunde systemen met een patch van DOSdude1. Totdat het nieuwste besturingssysteem wordt uitgegeven, weten we niet zeker of deze methode opnieuw gaat werken.

En mijn iPad?

Als je de iPad als een tweede scherm wilt gebruiken met Sidecar, dat kan met elke iPad die het nieuwe iPadOS 13 draait. Dat bevat de volgende iPads: