10 handige Apple-maps-functies die je niet kent

Misschien denk je dat Apple Maps niet zo goed is als Google Maps en dat klopt waarschijnlijk ook, maar het staat toch al op je iPhone en wordt met elke update steeds beter. Bovendien hecht Apple's tegenhanger meer waarde aan je privacy. Wij laten je zien welke minder bekende functies je waarschijnlijk niet gebruikt, maar die wel erg handig zijn.

Pas rijopties aan

Als je je iPhone gebruikt om te navigeren in de auto (of als je je iPhone verbonden hebt met een CarPlay compatible auto), dan kan je aanpassen hoe de software werkt. Open de instellingen-app, druk op Kaarten (Maps) en dan op Rijden en Navigatie (Driving & Navigation). Je ziet dara opties om tolwegen en/of snelwegen te vermijden en je krijgt ook de mogelijkheid een Kompas of snelheidslimieten weer te laten geven op het scherm.

Een van de handigste instellingen is misschien wel de mogelijkheid om het volume van de navigatiestem te regelen. Als je het nooit boven je muziek (of kinderen) kunt horen, is dit de plaats om het volume te verhogen.

Points of Interest

Over navigatie gesproken: als je onderweg bent en een pitstop moet maken voor eten, benzine of een koffiepauze, dan maakt Apple Maps het je makkelijk.

Tijdens de navigatie veeg je gewoon naar boven op het infopaneel onderaan het scherm.

Je ziet knoppen voor tankstations, fastfood en koffie en een paar veelgebruikte bedieningselementen.

Als je op een van deze knoppen tikt, zie je in de buurt van benzinestations, restaurants of cafés die zich dicht bij je route bevinden.

Podcasts niet onderbreken

Als je in je instellingen-app kijkt, tik je op Kaarten en vervolgens op Rijden & navigatie, dan zie je onderaan een schakelaar voor Pauzeer gesproken audio. Als deze optie is ingeschakeld, zal je iPhone het afspelen van podcasts en audioboeken pauzeren wanneer de navigatiestem spreekt. Sommige apps spoelen de muziek/audio zelfs een paar seconden terug wanneer het afspelen wordt hervat.

Let op: Deze optie wordt grijs weergegeven als het Navigatiestemvolume is ingesteld op Geen stem of Laag volume.

Snel dingen in de buurt vinden

Wanneer je voor het eerst Kaarten opent, zie je een tabblad in het onderste derde deel van het scherm met een zoekbalk en enkele recente zoekopdrachten eronder.

Tik op die zoekbalk alsof je begint te typen en het tabblad wordt naar boven uitgebreid.

Een nieuw bovenste gedeelte wordt zichtbaar met acht categorieën om snel dingen in de buurt te vinden: Eten, drinken, winkelen, reizen, diensten, plezier, gezondheid en vervoer.

Tik op een van deze categorieën om subcategorieën en een lijst met populaire locaties in de buurt te krijgen. Voedsel, bijvoorbeeld, splitst zich op in restaurants, supermarkten, Fast Food, en nog veel meer.

Door op een van deze subcategorieën te tikken keer je terug naar de kaart met de populaire nabijgelegen locaties gemarkeerd.

Als je in een nieuwe omgeving bent en niet weet wat er in de buurt is, of als je gewoon nieuwe plekken in je eigen buurt wilt vinden om te proberen, heb je maar een paar tikken nodig.

Extensies voor apps inschakelen

Sommige apps werken direct binnen Apple Maps via speciale extensies zoals Uber, OpenTable of Yelp. Ze stellen je in staat om snel te doen wat je moet doen zonder tussen de apps te moeten switchen. Open de instellingen-app, druk op kaarten en scroll naar beneden om te zien welke extensies je kan inschakelen.

Kaarten van de Mac naar je iPhone sturen

Als je Kaarten open hebt staan op je Mac, klik dan op de deel-knop achter de zoekbalk. De eerste optie in de lijst is om je kaart/route te sturen naar je iPhone. Als Kaarten open staat op je iPhone zal deze direct de gedeelde route weergeven. Zon iet, dan krijg je een notificatie. Druk daarop om deze te openen. Op deze manier kan je je route rustig plannen op je desktop en het resultaat naar je iPhone sturen.





Kaart exporteren als PDF

Nu we het toch over Kaarten op de Mac hebben, wist je dat je van elke kaartweergave PDF's kunt maken? Het kan precies datgene zijn wat je nodig hebt als je het moet opnemen in een document of e-mail naar iemand die misschien niet in staat is om een kaartlink te openen.

Je hoeft alleen maar de kaart te centreren en in te zoomen om het gebied weer te geven dat je wilt, en dan in de menubalk, op Bestand te klikken en te kiezen voor Exporteren als PDF-bestand....

Haal je locatiegeschiedenis leeg

Android is niet het enige mobiele besturingssysteem dat je locaties bijhoudt. iOS doet het ook en slaat op op welke plekken je regelmatig komt om je zo betere kaartinformatie en routes te geven evenals het geven van betere suggesties. Als je bijvoorbeeld altijd op donderdagmiddag naar de sportschool gaat, zal de kaarten-app de routebeschrijving naar de sportschool aangeven wanneer je deze op dat moment opent. Het wordt ook gebruikt in apps zoals Foto's en Agenda.

Deze informatie is gelukkig wel versleuteld en alleen op je apparaat opgeslagen Apple kan daar niet bij.

Maar als je de lijst toch wilt wissen (of gewoon wilt zien welke locaties je iPhone belangrijk vindt), open je Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen. Scroll helemaal naar beneden en open de optie "Systeem" (System Services) Als je op Belangrijke locaties tikt (je moet je wachtwoord of Touch ID/Gezichts-ID invoeren), kun je de functie uitschakelen en de huidige lijst met locaties bekijken.

De optie "Geschiedenis wissen" onder aan de lijst wist alles uit de lijst.

Kompasmodus proberen

De kleine blauwe stip die je locatie aangeeft, heeft standaard een kleine blauwe pijl die de richting van je iPhone aangeeft.

Tik één keer op de locatiepijl op de kaart om deze te centreren en vervolgens nogmaals om de Kompasmodus te openen die de kaart draait in de richting waarin je je bevindt. Een klein blauw "blikveld-icoon" voor je locatiepunt geeft aan hoe precies je iPhone de juiste richting weergeeft. Een breder icoon betekent minder accuraat en een smaller icoon betekent een hogere accuraatheid.





Zweven als een vogel in Flyover-modus

Als je je in een grote stad bevindt, kan je een "Flyover"-knop op de informatiekaart zien staan. Tik erop en je wordt naar een verrassend strak uitziende 3D-weergave van de stad getransporteerd. Beweeg je telefoon om de kijkrichting te veranderen en schuif je vinger over het scherm om te vliegen.

Het duurt wel even voordat alle 3d-graphics zijn ingeladen, dus het kan zijn dat sommige gebieden er wat blokkerig uit zien of zelfs missen. Als alles eenmaal is ingeladen is het een prachtige feature.