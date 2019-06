Zo synchroniseer je Google Agenda met Outlook

Als je Google- en Outlook-agenda's gesynchroniseerd moet houden, dan heb je hetzelfde probleem als duizenden en duizenden anderen: er is geen eenvoudige manier om het te doen. En daarom lees je waarschijnlijk dit artikel in de hoop dat wij de oplossing hebben. Gelukkig hebben we er een aantal. Je zou sommige kunnen beschouwen als een workaround, maar als je bereid bent om een beetje geld uit te geven, zijn er ook echt oplossingen die voor jou zouden moeten werken.

Kan ik Google en Outlook-agenda's synchroniseren?

Vraag jezelf eerst af of je echt nodig hebt om Google en Outlook-agenda's te synchroniseren. Je zou kunnen denken dat je dat echt nodig hebt, maar er zijn verschillende alternatieve benaderingen die je probleem kunnen oplossen.

Bijvoorbeeld, als je een iPhone of Android-telefoon hebt moet je in staat zijn om meerdere accounts en dus meerdere agenda's toe te voegen.

Deze aanpak betekent meestal dat Google en Outlook-agenda's samen in dezelfde app verschijnen. Dit is niet synchroniseren, maar het betekent wel dat je twee of meer agenda's in dezelfde app en dezelfde weergave kunt zien.

Als je een PC of laptop gebruikt met de Outlook-toepassing in Windows, kan het tijd zijn om die te dumpen en te verhuizen naar de online versie, Outlook.com, die meerdere agenda's ondersteunt.

Er zijn nog een aantal andere voordelen van het gebruik van een online email/agendaservice: Je kan inloggen vanaf elke computer met een internetverbinding, en je hebt geen synchronisatieproblemen omdat alles online is opgeslagen.

Kies er één

Het gebruik van twee agenda's van twee verschillende bedrijven kan tot problemen leiden en het is de moeite waard om te overwegen om er maar één te gebruiken, als dat al mogelijk is. We begrijpen dat het nuttig is om meerdere e-mailproviders te gebruiken, maar als het gaat om je agenda, waarom kies je er dan niet gewoon één en gebruik je die?

Het vereenvoudigt het plannen van afspraken en evenementen en lost het synchronisatieprobleem direct op. Zowel Google als Microsoft ondersteunen meerdere agenda's, zoals werk en privé, en bieden één enkele agenda of gecombineerde weergaven. (Of je nu een mobiel apparaat gebruikt of een PC)

Bij het toevoegen van een nieuwe gebeurtenis, kan je kiezen aan welke agenda je deze wilt toevoegen. Dit is de enige extra stap die je moet doen (waarbij je op moet letten), omdat het al te makkelijk is om een gebeurtenis toe te voegen aan de verkeerde agenda. Maar je hebt in ieder geval geen problemen met het synchroniseren.

Als dit een goed idee lijkt, kan je misschien beter de gegevens van de ene agenda naar de andere exporteren in plaats van handmatig bestaande gebeurtenissen en afspraken te repliceren. Wij leggen je uit hoe je dat doet.

Hoe exporteer ik een Google-agenda?

Om gebeurtenissen uit Google Agenda te exporteren moet je de webversie op een PC of Mac gebruiken. Klik op het drop-down-menu naast de betreffende agenda in het gedeelte "Mijn agenda's" aan de linkerkant en kies Agenda-instellingen. Scroll vervolgens naar beneden en klik op Agenda exporteren. De agenda wordt gedownload als een zip-bestand, pak deze uit en je krijgt een .ics-bestand.





Google agenda importeren in Outlook

Open de Outlook-applicatie en klik op bestand > openen en kies Importeren/exporteren. Kies de optie "Een iCalendar (.ics) of vCalendar (.vcs) importeren".

Outlook Agenda exporteren

Werk je liever in Google's applicaties? Dan kan je ook je Outlook-agenda exporteren en overhevelen naar Google. Ga naar bestand > Openen > Importeren/exporteren en kies de optie "Naar een bestand exporteren". Je agenda wordt geexporteerd naar een .csv-bestand. Deze kan je importeren in Google Agenda door op het plusje te klikken achter "Andere agenda's" en de optie "Importeren" aan te klikken. Kies de optie "Selecteer een bestand op je computer" en kies het .csv-bestand.





Agenda importeren via Outlook.com

Het is helaas niet mogelijk je agenda te exporteren via de online versie van Outlook, maar je kan wel agenda's importeren. Klik op het agenda-icoontje linksonder (naast het envelopje) en klik op Agenda Importeren (links in het midden van je scherm). Kies "Uit bestand", klik op de "Bladeren"-knop en kies het .ics-bestand.





Beide agenda's tegelijk bekijken/gebruiken

Op een Android-telefoon of -tablet installeer je de gratis Microsoft Outlook-app van de Google Play Store. (Je kan helaas niet zomaar een Microsoft- of Outlook-account toevoegen in de Android-'account toevoegen'-optie. Je kunt proberen een Exchange-account toe te voegen, maar dat werkt niet met alle Microsoft-accounts.)

Wanneer je het voor het eerst op je telefoon installeert, krijg je de vraag of je het wilt koppelen aan een ander account, inclusief Gmail. Als je dit kiest, worden je agenda's gesynchroniseerd.

iPhone & iPad

De agenda-app op een iPhone en iPad kan ook een gecombineerde Google- en Outlook-agenda weergeven. Ga naar Instellingen, Accounts, Nieuw account en gebruik de opties om Google- en Outlook.com-accounts toe te voegen. Accepteer het aanbod om agenda's te synchroniseren en dat is alles. Gebeurtenissen die zijn toegevoegd aan Google Agenda en Outlook.com Agenda verschijnen automatisch in de iOS Agenda-app.

Uitnodigingen gebruiken

Een handige manier om tegelijkertijd een afspraak te maken in zowel Google- als Outlook-agendas is door jezelf uit te nodigen door bij het maken van een nieuwe gebeurtenis je e-mailadres in te voeren. In principe maak je een afspraak met jezelf, dus in Google Agenda nodig je jezelf uit door je Outlook- of Outlook.com-e-mailadres toe te voegen.

Outlook voegt een agenda-uitnodiging van Google toe als een onbevestigde gebeurtenis. Je kunt het zo laten of op de Accepteren knop in de e-mail klikken om het te bevestigen. Outlook.com voegt niet automatisch uitnodigingen toe aan de agenda en je moet op Accepteren in de e-mail klikken.

Je kunt handmatig gemailde uitnodigingen die vanuit Outlook/Outlook.com naar Google Calendar in Gmail worden gestuurd accepteren, maar er is een betere manier. Klik op de versnellingsknop in Google Agenda en selecteer Instellingen. Op het tabblad Algemeen is er een optie om automatisch uitnodigingen toe te voegen aan je agenda.





3rd party apps en diensten

Ben je niet zo van de workarounds? Dan kan je gelukkig ook nog apps en diensten van derden gebruiken om Outlook en Google-agenda's te synchroniseren.

SyncGene kan contacten, agenda's en taken automatisch synchroniseren voor iPhone, Android, Outlook, Gmail en apps. Er is een gratis versie die beperkt is tot twee gegevensbronnen en geen automatische synchronisatie biedt, maar een betaald abonnement kost 4,95 dollar per maand.

Sync2 synchroniseert Outlook met Google Calendar en doet nog veel meer dan dat voor 39,95 euro. Het kan synchroniseren op vaste tijden of wanneer een verandering in Outlook wordt gedetecteerd.

OggSync doet ongeveer hetzelfde en kost 29,95 dollar per jaar.

gSyncit v5 is een 19,99 dollar kostende Outlook add-in die het mogelijk maakt een en twee-weg synchronisatie tussen Outlook en Google-Calendar te maken en heeft een hoop fans omdat dat zo vloeiend werkt.

Nog een andere optie is Scand Outlook4Gmail die je Outlook-agenda met je Google-agenda synchroniseert. Het kan ook contacten synchroniseren en een enkele licentie kost 28,98 dollar.

Gratis opties

Calendar Sync lijkt de perfecte vervanging te zijn voor de oude Google-synchronisatietool voor Outlook-gebruikers. Het is een gratis app die zeer eenvoudig te gebruiken is en precies doet wat je wilt. Merk echter op dat de gratis versie alleen gebeurtenissen binnen 30 dagen na de synchronisatiedatum zal synchroniseren, dus als je terugkerende gebeurtenissen moet synchroniseren, heb je Calendar Sync Pro nodig, die 9,99 dollar kost.

Voer je Google-gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Instellingen opslaan. Klik onderaan op "Aanmelden bij Google" om de applicatie te autoriseren.

Nu kan je de Google-agenda selecteren om te synchroniseren, als er meer dan één is, en of Google of Outlook de hoofdagenda is. Het is mogelijk beide kanten op te synchroniseren op de laatst gewijzigde datum en je kunt ervoor kiezen om duplicaten in Outlook of Google te verwijderen. Het Auto Sync tabblad geeft je de mogelijkheid om automatisch te synchroniseren, maar synchroniseer niet te vaak omdat Google beperkingen oplegt.

Sommige mensen houden van Calendar Sync, terwijl anderen zeggen dat het problemen veroorzaakt. Wij zijn ze in elk geval niet tegen gekomen.

Een andere optie is Outlook Google Calendar Sync, die gratis is en regelmatig wordt bijgewerkt. Het kan evenementen synchroniseren, inclusief deelnemers en herinneringen. Het hoeft niet geïnstalleerd te worden en doet z'n werk via web proxies.