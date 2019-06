Dit zijn de grote veranderingen van CarPlay in iOS 13

CarPlay is alweer vier jaar beschikbaar in Nederland. Het begin was een beetje moeilijk: de software was nog niet helemaal wat het moest zijn en het werd veel te weinig ondersteund. Maar CarPlay is inmiddels flink gegroeid. Apple heeft de ervaring verbeterd en fabrikanten snappen dat niemand zit te wachten op hun propriëtaire software, gebruikers malen enkel om kaarten, muziek, contacten en berichten - de dingen die al in hun smartphone zitten.

Apple heeft dit jaar een grote wijziging in petto voor de auto-interface. In iOS 13 is een paar nuttige features toegevoegd en wordt Siri ondersteund, waardoor CarPlay een factor gaat worden in de aankoopbeslissing van smartphonegebruikers. We sommen hier de grote wijzigingen op die in iOS 13 verschijnen.

Nieuw dashboard

De wijziging die direct in het oog springt, is het nieuwe dashboard met twee vensters en een zijbalk. Je ziet rechts de navigatiefunctie met grote kaart en links bedieningselementen voor bijvoorbeeld de audio en Siri-opdrachten. Uiterst links heb je een taakbalk met knoppen om veelgebruikte toepassingen snel te openen.

Deze visuele wijziging alleen al maakt CarPlay een stuk bruikbaarder. De meestgebruikte taken zijn allemaal zichtbaar, terwijl je navigeert en muziek draait. Dus je hoeft niet steeds te schakelen tussen verschillende apps, zoals Podcasts, Kaarten of Berichten. Minder tikken, meer rijden - en dat is wat een goed autocommunicatiesysteem doet.

Verbeteringen Siri

Siri is de beste manier om het infotainmentsysteem van je auto te bedienen. Dan kun je je handen op het stuur houden en de ogen op de weg - zoals het hoort. De ervaring van Siri is niet altijd even optimaal, maar Apple voert enkele verbeteringen toe. Bijvoorbeeld dat Siri niet meer het hele beeld overneemt, maar je enkel een indicator ziet onderaan het scherm. Zoiets zouden we trouwens ook graag zien op de iPhone zelf.

Nieuwe Siri-frameworks zorgen ervoor dat ontwikkelaars van navigatie-, muziek-, audioboek- en podcast-apps Siri kunnen aanspreken. Zo kun je straks Siri gebruiken om een playlist van Spotify klaar te zetten, een boek te beluisteren van Storytel of een routebeschrijving in Waze oproepen. Dergelijke apps moeten wel worden bijgewerkt om de nieuwe Siri-functionaliteit aan te spreken, maar het betekent dat je met CarPlay niet langer vast zit aan Apple's eigen apps.

Muziek en Kaarten

De interface is helemaal herontworpen. Het is eenvoudiger geworden om afspeellijsten en albums te vinden en er is een grotere nadruk op albumcovers en aanbevelingen van andere muziek. Albumcovers nemen een prominentere rol in als visueel steunpunt.

Zelfs als je Bluetooth gebruikt om muziek van je iPhone naar je autoradio te streamen zonder dat je CarPlay hebt, zie je wellicht covers die je niet eerder zag. AVRCP 1.6 ( Audio/Video Remote Control Profile) wordt nu ondersteund, waardoor meer track-informatie naar je verbonden apparaat wordt gestuurd, zoals een modernere autoradio dit ACRCP ondersteunt.

Kaarten zijn niet per se CarPlay-specifiek, maar ze krijgen wel een behoorlijke facelift in iOS 13. Ze zijn gedetailleerder en nauwkeuriger, wat vooral in de auto erg belangrijk is. De interface is verder verbeterd, met snellere toegang tot locaties op je route (restaurants, benzinestations, parkeerplaatsen), de optie om je aankomsttijd te delen met een contact met een paar klikken en meer details over complexe knooppunten. Siri's navigatie moet natuurlijker worden en zegt straks dingen als "ga naar links bij het volgende stoplicht" in plaats van "over 200 meter linksaf".

Light Mode en Agenda

De default van CarPlay is altijd een donker display geweest, maar aan iOS 13 is een Light Mode toegevoegd, wat het display makkelijker leesbaar maakt met die lage Hollandse winterzon bijvoorbeeld of met die loeihete felle zomerdagen. Hij schakelt 's avonds automatisch weer over op Dark Mode, omdat een Light Mode in een donkere omgeving erg afleidend kan zijn.

De nieuwe Agenda-app is zijn eigen app, in plaats van de oude koppeling naar de Agenda in je iPhone. Nou hoor ik je denken: "Waarom zou ik een agenda nodig hebben op mijn dashboard?" Als je hem een paar maanden gebruikt en automatisch routebeschrijvingen ontvangt of je kunt inbellen bij een vergadering als je in de file staat, ga je je afvragen waarom de Agenda niet altijd al een eigen feature was.

iPhone blijven gebruiken

Voorheen was het zo dat als je CarPlay gebruikte en je medepassagier iets met je iPhone wilde doen, die medegebruiker pech had. Het iPhone-venster geeft CarPlay weer en als je die afsluit op het toestel, gaat CarPlay ook uit. Dat issue is opgelost in iOS 13. Je kunt nu je telefoon gebruiken zonder dat CarPlay daardoor in de war raakt, zodat je vriend of vriendin de iPhone kan gebruiken om bijvoorbeeld een adres te zoeken of wat ze ook willen doen. Dat verandert andersom ook niets aan het dashboard.