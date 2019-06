7 verbeteringen van het toetsenbord in iOS 13

Het standaardtoetsenbord van Apple is niet erg veel veranderd de afgelopen jaar. De fabrikant wijzigt in de regel weinig aan het toetsenbord, zodat de ervaring consequent blijft. Dat gezegd hebbende, iPhones en iPads ontvangen wel elke generatie van het OS tweaks hier en daar en nieuwe features die iets toevoegen aan het toetsenbord.

Ook in iOS 13 voert Apple een aantal welkome wijzigingen door die het toetsenbord verbeteren. Ze lijken gericht te zijn op gebruikers die een third party-toetsenbord hebben genomen, omdat het oude virtuele toetsenbord van de iPhone zelf niet meer voldeed. De verandering is geen holistisch nieuw toetsenbord, maar meer een reeks grotere featurewijzigingen dan die we in het verleden zagen.

1. Nederlandse tekstvoorspelling

Ook nieuw is de ondersteuning voor de voorspelling van wat het volgende woord is dat je gaat typen. Taalondersteuning voor autocorrectie en suggesties was er uiteraard allang in het Nederlands, maar nu komt daar ook woordvoorspelling bij. In totaal heeft Apple 38 nieuwe talen toegevoegd voor deze functionaliteit.

2. Taaldetectie bij dicteren

Als je op het microfoonpictogram tikt op het toetsenbord, detecteert iOS voortaan automatisch welke taal je spreekt in de dicteerfunctie. In het verleden gold dat alleen voor je huidig geselecteerde toetsenbord. Let wel, je kunt maximaal vier talen tegelijk ondersteunen door de toetsenbordtalen te selecteren in de instellingen, maar het OS weet voortaan welke van de vier je spreekt.

3. Veel snelkoppelingen

Voor apps als Bestanden en Safari heb je nu een heleboel snelkoppelingen. Dit is vooral handig voor mensen die een extern toetsenbord hebben, omdat het meer een desktopervaring is. Op je iPhone wordt het virtuele toetsenbord verborgen totdat je een tekstinvoerveld aanspreekt, dus de snelkoppelingen op het toetsenbord zijn buiten invoervelden niet zo nuttig.

4. Zwevend toetsenbord iPad

De iPad heeft al jaren een split-view, maar met iOS 13 komt iets nuttigers mee: een zwevend toetsenbord. Knijp op het scherm om het toetsenbord te verkleinen naar de grootte van ruwweg het iPhone-toetsenbord en daarna kun je hem plaatsen waar je maar wilt op het scherm. Dit maakt het beeld overzichtelijker, je ziet meer van de content en je kunt beter met één vinger typen als je dat wilt.

5. Aparte emojiknop

Iets voor de gebruikers die van emoji houden: in het verleden opende je emoji met de wereldbol-knop links naast de spatiebalk, die je dan vasthield om te schakelen naar een ander toetsenbord, bijvoorbeeld andere taalondersteuning. Nu zit rechts van de spatiebalk een dedicated emojiknop. Het is hierdoor mogelijk om meerdere toetsenborden te installeren, maar toch met slechts één klik het emojibord te selecteren.

6. QuickPath

De verandering die het meest opvalt (behalve het nieuwe Dark Mode-thema) is ongetwijfeld de nieuwe typmethode QuickPath. Dit is Apple's versie van het inmiddels wel bekende swipe-tekstinvoer, die je terugvindt in de meeste third party-toetsenborden zoals Swiftkey en Gboard, en vrijwel alle Android-toestellen. Apple ondersteunt in eerste instantie helaas niet de Nederlandse taal met deze methode, dus we zitten nog even zonder deze optie.

Voor mensen die er niet bekend mee zijn: je veegt met je vinger over toetsen en het virtuele bord verwerkt aanslagen als de plekken waar je heengaat en kort stilstaat (of een cirkeltje trekt voor twee keer tikken). Dit klinkt omslachtig en onnauwkeurig, maar veel mensen typen hierdoor juist sneller en om die reden wordt swipen inmiddels zo breed ondersteund. Spellingscontrole om woorden te vervangen is eigenlijk een must bij deze methode.

Ondersteunde talen bij het verschijnen zijn Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees en Chinees (versimpeld).

7. Dark Mode

Dit is niet echt een toetsenbordwijziging, maar met een eenvoudige knop op het Bedieningspaneel schakel je direct om naar een nachtmodus. Veel mensen vinden dit prettiger lezen dan het lichte scherm, niet eens alleen in het halfduister. Dit is dan ook een welkome toevoeging en het zorgt voor een donkere stijl zonder een toegankelijkheidstweak of andere toetsenbordinstelling.