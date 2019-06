Zo installeer je de bèta van iOS 13 of iPadOS 13

Apple is gestart met de publieke bètatest van de nieuwe versie van besturingssysteem iOS. Het bètatraject duurt tot de officiële release in september en ontvangt ongeveer elke twee weken een update. We raden je ten sterkste af om deze versie op een kritiek apparaat (je primaire telefoon bijvoorbeeld) te installeren, omdat de eerste software vaak veel bugs kent en issues heeft met een beperkte accuduur.

Dat is tenslotte ook de bedoeling van de bèta: uitdokteren wat de software nog scheelt, zodat problemen kunnen worden aangepakt voor de grootschalige uitrol dit najaar. Als je toch alvast vooruit wilt kijken, leggen we in dit artikel uit hoe je je aansluit bij de bèta. Vervolgens laten we zien hoe je er weer uitstapt.

Maak een back-up

Het clichématige standaardadvies is zo'n cliché omdat het zo belangrijk is: maak een back-up voordat je een OS bijwerkt, voorál als het nieuwe besturingssysteem een bèta is. Apple legt op deze pagina stap voor stap uit hoe je een back-up moet maken van je iPhone of iPad.

We raden je aan om er eentje via iTunes uit te voeren en een versleutelde back-up maakt ("codeer reserverkopie"). Deze methode zorgt ervoor dat je gegevens van Geozndheid ook zijn opgeslagen.

Registeren en downloaden

Voor het meedoen aan het bètaprogramma moet je je eerst bij Apple opgeven als gewillig proefkonijn. Ga naar deze pagina op beta.apple.com om je op te geven en klik op de knop Sign up. Je moet hier je Apple ID registreren. Je wordt dan doorgestuurd naar de pagina Guide for Public Betas die je even door moet lezen. Kies dan bovenaan voor Enroll Your Device en kies of je iOS of iPadOS wilt testen.

Als je nu naar de tweede stap scrolt (je hebt immers al een back-up gemaakt, toch?) kun je tikken op Download Profile. Je krijgt dan een waarschuwing te zien dat de website een configuratieprofiel probeert te downloaden. In dit geval willen we dat ook, dus klik op Toestaan om verder te gaan.

Installeer het profiel

Als het profiel is binnengehaald, ga dan naar Instellingen > Algemeen > Profielen en daar staat hij gereed. Klik erop en volg de instructies op het scherm om ervoor te zorgen dat het profiel is geverifieerd en actief is.

Update je iPhone of iPad

Als je het profiel eenmaal hebt geïnstalleerd, is het updaten naar de bèta makkelijk. Ga naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Hier zie je de bèta staan. Download en installeer hem net zoals je met elke andere iOS-update zou doen. Je iPhone of iPad herstart hierna en dan kun je aan de slag met de bèta.

Als je een bug tegenkomt, meldt hem dan vooral aan via de Feedback-app, zodat Apple op de hoogte is. Hoe meer mensen dat doen, hoe kleiner de kans dat het probleem zich in de finale versie nog voordoet.

Stoppen met de bèta

Hiervoor ga je naar Instellingen > Algemeen > Profielen en tik op het profiel van de bètasoftware. Tik op verwijderen onderaan in het scherm en bevestig dit. Mogelijk wordt hier om het wachtwoord gevraagd. Hierna worden er geen nieuwe bètabuilds meer afgeleverd. Op deze pagina vind je meer informatie van Apple zelf. Over het verwijderen van de bèta heeft Apple deze ondersteuningspagina in het leven geroepen.

De simpelste manier om terug te rollen is om het bètaprofiel te verwijderen en te wachten op de eerst volgende update van iOS die geen bèta is, bijvoorbeeld iOS 12.4(.x). Update dan je apparaat zoals je normaal gesproken zou doen en je bent van de bèta verlost. Ga hiervoor naar Instellingen > Algemeen > Profielen en electeer het bètaprofiel. Tik op verwijderen en start je apparaat opnieuw op.

Als je direct terugwilt naar iOS 12, zul je je apparaat moeten wissen en herstellen met je iTunes back-up. Verbind je apparaat met je computer en zet hem in herstelmodus. Dat doe je op de volgende manier:

Op een iPad met Face ID: Druk kort op volume omhoog, daarna volume omlaag en houd vervolgens de knop bovenop vast. Wacht net zo lang tot de herstelmodus is gestart en laat de knop dan los.

Op een iPhone 8 of later: Druk kort op volume omhoog, daarna volume omlaag. Houd vervolgens de zijknop vast totdat je de herstelmodus ziet.

Op iPhone 7, 7 Plus of iPod Touch (7e gen): Houd volume omlaag en de sluimerknop tegelijk ingedrukt. Laar nog niet los als het Apple-logo op het scherm staat, maar wacht tot je de herstelmodus ziet.

iPhone 6 en eerder, iPad met homeknop, iPod touch (6e gen of eerder): Houd de sluimerknop tegelijk ingedrukt met de homeknop. Je ziet het Apple-logo, maar houd de toetscombinatie net zolang vast totdat je de herstelmodus ziet.

Klik op de optie 'Herstel' wanneer deze verschijnt. Dit verwijdert alle content op het apparaat en installeert de recentste officiële puntversie van iOS. Wacht tot het herstellen is afgerond en geef dan je Apple ID en wachtwoord op om het Activeringsslot uit te schakelen.

Als je problemen ondervindt bij dit proces, heeft Apple deze ondersteuningspagina met mogelijke oplossingen.