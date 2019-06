Windows 10 sluit trager af door USB-bug

De bug bevindt zich in de USB Type-C Connector System Software Interface (UCSI). Microsoft meldt dat aangesloten USB-C-apparaten verder wel normaal blijven werken, maar dat de interface langer blijft hangen op het connect- of disconnect-event.

"Een bug in de implementatie van de USB Type-C Connector System Software Interface (UCSI) software-implementatie in Windows 10, versie 1809, kan een vertraging van 60 seconden veroorzaken in het slaap- of uitschakelproces van het systeem als de UCSI-software bezig is met het afhandelen van een nieuwe verbinding of het verbreken van de verbinding op een USB Type-C-poort," schrijft Microsoft. "Afgezien van de extra minuut die het slaap- of uitschakelproces in dit geval in beslag neemt, heeft deze bug geen invloed op de normale functionaliteit van USB Type-C op de machine. Het systeem en de USB Type-C-poorten zouden na de volgende wake of herstart van het systeem goed moeten blijven functioneren.".

Microsoft raadt af het USB-apparaten los te koppelen of te verbinden tijdens het afsluiten. Als je je computer snel wilt afsluiten, kan je beter eerst je USB-C-apparaten loskoppelen alvorens de computer in slaapmodus te zetten of uit te schakelen. Het is nog niet bekend wanneer dit probleem wordt gepatcht.