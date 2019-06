Indie game-ontwikkelaars niet blij met Steam Summersale

Steam-sales gaan altijd gepaard met een overkoepelende game die Valve speciaal ontwikkelt voor de sale (en die ook alleen tijdens de sale gespeeld kan worden) en die rechtstreeks in de client gespeeld kan worden. Gebruikers komen op die manier in aanraking met nieuwe games en kunnen achievements, badges en soms zelfs games winnen en uiteraard kunnen er een hele hoop games met gigantische kortingen worden aangeschaft.

Dit jaar kunnen Steam-gebruikers een grote Summersale Grand Prix-game spelen. In deze game kan je je aansluiten bij een team en aan de hand van je aankopen en games die je deze periode speelt kan je jouw team snelheidsboosts geven of andere teams handicaps geven. Winnaars maken kans gratis een game uit hun wishlist te winnen en dat is waar het mis gaat.

Indie leegloop

Omdat gebruikers een kans hebben om een game te winnen die in hun wishlist staat, voegen gebruikers massaal nieuwe, dure AAA-games toe en verwijderen zij goedkopere (oudere) games en indie-games uit hun lijst.

"Wij hebben in de eerste 24 uur van de sale al 1500 wishlist-entries verloren. Normaal gesproken verliezen wij er zo'n 20 per dag," zegt Mike Rose van No More Robots aan Ars Technica. Ook andere Indie-ontwikkelaars geven aan een grote daling te zien van wishlist-activiteit:

Can confirm all my games are seeing 3x the number of wishlist deletions than purchases since the Steam Summer Sale... twitter.com/i/web/status/1... — Dan Marshall (@danthat)27 June 2019

Resulting in yesterday more people deleting our games from their wishlists than purchasing them from their wishlist... twitter.com/i/web/status/1... — Tom Vian (@SFBTom)27 June 2019

Thanks to the Steam summer sale minigame, where can win a free game from your Steam wishlist, @WildfireGame wishlis... twitter.com/i/web/status/1... — Dan Hindes (@dhindes)27 June 2019





Misverstand

Overigens is dit niet helemaal de schuld van Valve, maar meer van gebruikers die niet goed hebben gelezen of niet door hebben hoe de game werkt. Het is namelijk niet zo dat er willekeurig een game uit de wishlist kan worden gewonnen, maar alleen de game die bovenaan in je wishlist staat. Valve geeft toe dat dit misschien niet duidelijk genoeg was aangegeven en heeft de regels aangepast.

"We hopen dat deze wijzigingen het evenement duidelijker en leuker maken. We houden vooralsnog een oogje in het zeil en passen het spel zo nodig opnieuw aan. Ons doel is om een leuk evenement te organiseren, waarmee jullie Steam op nieuwe en interessante manieren kunnen ontdekken en gebruiken. Het is echter duidelijk dat we het deze keer beter hadden kunnen doen." zegt Valve in een verklaring.

"Als je team een podiumplek behaalt en je willekeurig wordt gekozen om iets van je Steam-verlanglijst te winnen, dan ontvang je de titel die bovenaan staat. Zet je favoriete artikel simpelweg bovenaan je verlanglijst en je bent klaar. Je hoeft andere producten niet van je verlanglijst te verwijderen. Laat ze vooral staan, zodat je een melding ontvangt wanneer ze worden uitgebracht of in de aanbieding zijn."

Valve heeft verder aangegeven nog wat andere aanpassingen te hebben gemaakt om de racegame eerlijker te laten verlopen en in de gaten te houden of dat daadwerkelijk het geval is en zonodig het spel nogmaals aan te passen.