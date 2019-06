De 10 tofste Steam Summersale games van 2019

Het weekend staat voor de deur en er zijn een hoop games in de aanbieding, een gouden combinatie (ja, we weten dat het mooi weer wordt, maar dat laat ons niet tegenhouden). De hoogste tijd om de mooiste aanbiedingen voor je op een rijtje te zetten.

Soul Calibur IV

The legend will never die! Deze epische vechtgame heeft, na jarenlang exclusief voor Arcadekasten en Consoles te zijn geweest, eindelijk z'n debuut gemaakt op de pc en Valve stunt nu al met de prijs. Het spel richt zich op de achtervolging van het legendarische wapen dat bekend staat als Soul Edge, nu in het bezit van een krijger die bekend staat als Nightmare, die talloze mensen afslacht om de bloeddorstigheid van het zwaard te bevredigen. Andere krijgers achtervolgen hem om het wapen voor zichzelf op te eisen of om het te vernietigen, de massamoord van Nightmare te beëindigen en hem te bevrijden van de vloek.

Deze prachtige game wordt nu aangeboden met een korting van 67 procent waardoor je nog maar 19,79 euro hoeft neer te leggen.

Astroneer

Het niet alleen maar schieten en vechten wat de klok slaat op Steam. Er zijn ook meer dan genoeg leuke puzzlegames, bouw- en manage-games, craft 'em ups en educatieve games te vinden.

Astroneer is een echte open world survival (met craft 'em up elementen) game waarbij je afgelegen werelden verkent en hulpbronnen minet om snel rijk te worden. Deze leuke kleurrijke game kost je dankzij een korting van 25 procent slechts iets meer dan twee tientjes.

Castle Crashers

Deze geweldige indie game laat je hakkend en beukend de kwaadaardige tovenaar verslaan en de prinsessen redden. Het is een 2D beat 'em up met RPG-elementen en zit zeer goed in elkaar. De game bevat cameo's uit andere games van studio Behemoth waardoor deze game ook nog eens een feest der herkenning is.

De game kost je slechts 2,39 euro dankzij een korting van 80 procent en 8,63 als je de 4-pack koopt zodat je met z'n vieren tegelijk kan spelen. (uiteraard heb je maar 1 exemplaar nodig als je met z'n vieren op een systeem gaat spelen).

Skyrim (special edition)

Deze game houdt de gamecommunity al jaren zoet en dat is niet zo heel gek. Deze geweldige open world First Person Action RPG laat je allerlei avonturen beleven in een prachtige wereld. Volg het verhaal of ga je eigen weg.

Deze game is opnieuw uitgebracht met verbeterde graphics, geluiden en add-ons. Hierdoor is de game mooier en grootser dan het origineel en dankzij de 50 procent summersale korting kan je deze nu al voor iets minder dan twee tientjes in je winkelmandje stoppen. Een dikke vette aanrader.

Dragon Ball Fighter Z

Dragon Ball Z (en Super)-fans opgelet! Deze fantastische vechtgame is nu ook in de aanbieding. Namco Bandai heeft door de jaren heen veel games uitgebracht die erg dichtbij de series kwamen, maar heeft met Dragon Ball Fighter Z laten zien dat het altijd nog beter kan. De animaties, effecten en gigantische high paced-actie zorgen ervoor dat het lijkt alsof je gewoon naar de anime op tv aan het kijken bent en nu de game met een dikke 75 procent korting wordt aangeboden kan je voor 14,99 euro zelf je eigen afleveringen bij elkaar vechten.

WATCH_DOGS 2

Hang nogmaals de hacker uit in een fictieve versie van de San Francisco Bay Area. Deze open world 3rd-person action adventure speel je als Marcus Holloway, een hacker die samen met de hackgroep DedSec het geavanceerde bewakingssysteem ctOS van de stad neerhaalt. Er zijn meerdere manieren om missies te voltooien, en elke succesvolle opdracht verhoogt het aantal volgelingen van DedSec.

De game wordt nu met 80 procent korting aangeboden waardoor je slechts 11,99 euro betaalt voor deze game.

Payday 2

Payday 2 first-person coop shooter video game en speelt zich twee jaar na de gebeurtenissen van de vorige game af. Er komt een nieuwe bende naar Washington, D.C. om opnieuw een overval uit te voeren. De speler neemt de controle over een van de eenentwintig leden van de bende en kan alleen of met maximaal drie teamgenoten overvallen uitvoeren. Je kan deelnemen aan verschillende overvallen, waaronder, maar niet beperkt tot, overvallen op banken, winkels en gepantserde auto's en het produceren en distribueren van drugs. Het komt erop neer dat je lekker de crimineel mag (moet) uithangen en dat kan je samen met je vrienden doen. De game wordt op dit moment met 75 procent korting aangeboden waardoor je nu slechts 2,49 euro betaalt.

Assassin's Creed Odyssey

De serie die begon als een stealth game, waarin je tegen een historisch decor verschillende figuren in de wereld moest ombrengen, is langzaam maar zeker opgeschoven naar een volwaardige role playing game. Assassins Creed Odyssey heeft daarom net zoveel weg van de latere Metal Gear Games als van The Witcher 3.

In Odyssey keer je terug naar het oude Griekenland waar je jouw eigenschappen, aanvalstechnieken en wapens steeds verder uitbouwt via in de game verkregen experience points. Het is aan jou hoe je jouw personage ontwikkelt en hoe hij of zij er uitziet en uiteindelijk: hoe je de game speelt. Leuk detail: je kunt in de game de fameuze Spartan kick uit 300 uitvoeren.

Dankzij de Summer Sale-korting van 50 procent betaal je nu iets minder dan drie tientjes voor deze game.

Borderlands-serie

Nog zo'n geweldige serie die zich afspeelt in een prachtige setting (denk aan de Mad Max-films). Jij bent een vault hunter die op Planeet Pandora op zoek gaat naar een legendarische schat. Het mooie van deze game is dat je deze op totaal verschillende manieren kan spelen afhangend van welk personage je kiest. De serie kan gezien worden als een first person shooter met rpg-elementen. Naast het afknallen van hordes vijanden (en het maken van vrienden) kan je met ervaringspunten de skills van je personage uitbreiden waardoor deze allerlei handige specialiteiten krijgt.

Elk personage heeft z'n eigen specialiteiten Denk aan iemand die goed is in magie of iemand die juist heel goed is met wapens. Het toekennen van ervaringspunten aan bepaalde vaardigheden zorgen ervoor dat de personages nog meer van elkaar verschillen. Een ander prachtig element van de game is het procedureel genereren van wapens. Hierdoor is de kans dat je twee dezelfde wapens vindt erg klein en. Dankzij deze techniek is het mogelijk om miljoenen verschillende soorten wapens te gebruiken.

Dit alles zorgt ervoor dat je maanden zoet kan zijn met deze games en dat de kans groot is dat je deze meerdere malen op totaal verschillende manieren kan uitspelen. Tel daar ook nog eens bij op dat je met nog drie andere mensen tegelijk online kan spelen en je hebt het recept voor een serie waar je maandenlang zoet mee bent.

Deze serie kan je nu als een pakket: The Handsome Collection, kopen met een gigantische korting van maar liefst 98 procent (!) Waardoor je nog maar 5,88 euro hoeft neer te tellen. Je krijgt dan Borderlands 1, Borderlands 2 en Borderlands: The Pre-Sequel samen met alle bijbehorende downloadable content, wat een deal!

Borderlands 1

Borderlands 2

XCOM 2

XCOM 2 is het nieuwste deel in de geweldige XCOM-serie. Je moet de aarde beschermen tegen hordes aliens die een invasie gepland hebben. Je bestuurt een groep soldaten die de aliens moeten terugdringen. Wees zuinig op ze want, in tegenstelling tot veel andere games, als er eentje sterft, blijft hij/zij dood. Alle ervaring en skills die je soldaat had, ben je kwijt. Pas dus goed op. Voor je het weet verlies je een hele squad en zit je met een groepje rookies die het in hun broek doen van angst.

XCOM 2 is een tactische turn based game en je hebt dus alle tijd om al je acties goed uit te denken. Tussen de gevechten door houd je je bezig met de wat meer organisatorische taken. Denk aan financiën, het uitbreiden van je basis en onderzoek. De singleplayer game is al behoorlijk lang en elk gevecht speelt zich af in een gerandomiseerd gebied waardoor elk potje een unieke ervaring is. Daarnaast kan je ook los in een multiplayer setting waardoor je meer dan genoeg tijd kwijt bent met deze fantastische serie.

De game wordt nu met 75 procent korting aangeboden waardoor je maar 12,49 euro betaalt.