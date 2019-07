Windows 10-versie dit najaar is net een servicepack

Microsoft zegt dat de aankomende release, die in september wordt verwacht, een "gerichte set features bevat die zijn gericht op beperkte prestatieverbeteringen, zakelijke features en kwaliteitsverbeteringen". Het doel lijkt te zijn om te verbeteren wat er al in Windows zit met bedrijven en partners in het achterhoofd, in plaats van consumenten.

Versie is cumulatieve patch

De nieuwe 19H2-builds (Windows 10-versies worden niet meer genummerd als JJMM, maar JJH1 en JJH2) worden uitgerold als onderdeel van de Slow Ring van Windows 10 Insider-releases. Elke build wordt uitgegeven als cumulatieve update. Met andere woorden, een patch in plaats van een heel nieuwe build. De eerste daarvan, build 18362.1, werd gisteren beschikbaar gesteld. "Deze update bevat twee wijzigingen voor OEM's en heeft niets dat zichtbaar is voor Insiders", aldus Microsoft.

Voor mensen die geen Insider zijn, verandert er niets. De 19H2-release wordt op dezelfde manier naar consumenten gepusht als eerdere versies, maar het verschil is dat gebruikers geen grote verschillen zullen opmerken.

Soepeler updatetraject

Als Microsoft dit pad blijft volgen, komen er alleen in het voorjaar versies uit met nieuwe features, terwijl de najaarsversie meer een servicepack is waarin bugs worden aangepakt en al aanwezige features worden verfijnd. Het lijkt erop dat de softwaremaker pc-fabrikanten en grote zakelijke klanten willen ontzien met een stabielere jaarlijkse versie, omdat zij die steeds moeten testen en uitrollen.

Deze aanpak zorgt er in elk geval voor dat Microsoft strakker zijn eigen releaseschema volgt. Er zijn al eerste builds verschenen van 20H1, die zo rond april 2020 moet verschijnen. Maar zelfs die versie is meer gericht op verbeteringen dan heel nieuwe features. De belangrijkste wijziging die we hebben gezien is het Windows Subsystem for Linux versie 2, met een daadwerkelijke Linux-kernel erin.