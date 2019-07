Met deze trucs ontdek je meer op Netflix

Soms wil je iets nieuws met een bepaalde cultstatus ontdekken of een heel oude documentaire zien waar je de titel niet van weet. Dat is lastig zoeken in de standaardinterface van Netflix. Dat is geen gebrekkig design, Netflix heeft er goed over nagedacht en baseert zich op gegevens van gebruikers om zo gericht mogelijk zonder te veel keuzestress content af te leveren bij gebruikers. Er is zelfs ooit nagedacht over een wel heel minimalistische aanpak, waarbij je slechts een paar titels ziet per keer.

Een hardcore gebruiker wil alleen soms meer dan wat Netflix standaard aanbiedt en dan zijn daar geen standaardmethoden voor. Er is geen uitgebreide zoekoptie binnen Netflix om te filteren op obscure genres of jaartallen bijvoorbeeld. De opties zijn dan ook beperkt. Er zijn wel third party-mogelijkheden en trucs om Netflix meer naar je hand te zetten en daar staan we in dit artikel bij stil.

Meer keuze genres

Netflix kiest standaard enkele genres voor je die jij wellicht interessant vindt. Zo krijgt een onzer redacteuren regelmatig "series over tijdreizen" te zien, terwijl zijn moeder "Britse drama's gebaseerd op een boek" voorgeschoteld krijgt. Je kunt ook buiten de categorieën zoeken door zelf een genrenummer in te voeren in de url. Vul achter http://www.netflix.com/browse/genre/ een van deze nummers in. Sommige van deze codes leveren overigens geen hit op, omdat de Nederlandse catalogus beperkter is dan de Amerikaanse.

Een handigere optie is om de extra categoriekeuze in de webinterface te proppen. De extensie Better Browse voor Chrome voegt een extra knop aan je Netflix-interface (als je gebruikmaakt van browser Chrome) toe die Browse all heet. Daarmee kun je alle genres van Netflix bekijken, niet alleen de categorieën die de streamingdienst in deze sessie voor jou selecteert.

Betere beoordelingen

Als het algoritme van Netflix keuzes maakt die je niet kunnen bekoren, dan kun je de engine verbeteren door meer beoordelingen te geven van de films en series die je kijkt. Als je iets kijkt wat je helemaal niks vindt, gaat Netflix er toch vanuit dat je het geselecteerde programma prima vindt. De default is namelijk een duim omhoog.

Om ervoor te zorgen dat Netflix je smaak beter begrijpt, kun je het om die reden het beste aangeven als iets je niet bevalt. Dat kan ook met terugwerkende kracht voor dingen die je al hebt bekeken. Ga naar Instellingen > Account > Kijkactiviteit en klik bovenaan op Beoordeling om een overzicht te krijgen van titels die je alsnog van een duim omlaag kunt voorzien.

Ga terug in de tijd

De opties om oude films te zoeken zijn in de interface van Netflix beperkt. Afhankelijk van je smaak - hoe vaker je klassiekers bekijkt, hoe meer zo opduiken in wat je wordt aangeboden - zijn er niet veel opties om terug te gaan in de tijd. De standaardmethode is door Films of Series te kiezen, rechts op het rasterpictogram te klikken in in het uitvouwmenu Releasejaar te kiezen. Die is helaas alleen aflopend, dus als je iets uit de jaren 60 wilt zien, moet je een hoop scrollen.

Totdat Netflix een omgekeerd chronologische volgorde toevoegt, ben je beter af met de zoekmachine Flixable. Die doorzoekt de Nederlandse catalogus en je kunt hier fijnmazig filteren op jaarbereik, genres, beoordelingen en talen. Zo vonden we bijvoorbeeld interessante geallieerde propagandadocumentaires uit de jaren 40. Ieder resultaat heeft een Bekijk op Netflix knop die je meteen naar de gewenste titel op de streamingdienst stuurt.

Stel profielen in

Je kunt Netflix beter personaliseren door profielen te gebruiken om de engine van Netflix af te richten op een specifieke stemming of interesse. Weg met die mensen die meeliften op je account en verwijder de categorie Kids, maar maak profielen aan bijvoorbeeld op basis van stemming. Kies uit het overzicht drie titels die daarbij passen, selecteer in het profiel enkele films en series die dat beter verfijnen en geef beoordelingen. Zo heb je thuis voor jezelf het effect van het zien van de Netflix-selectie bij vrienden.