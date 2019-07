Microsoft gaat je account wissen als je niet vaak genoeg inlogt

Microsoft had al langer een tijdslimiet op gebruikersaccounts, maar heeft deze in de nieuwe services agreement verkort met drie jaar. Voorheen hadden gebruikers vijf jaar de tijd om aan te geven dat hun account nog actief was door tenminste een keer in te loggen en dit is nu verkort naar twee jaar. In sommige gevallen is dat zelfs een jaar (OneDrive en Outlook.com)

Uitzonderingen

Gelukkig heeft Microsoft een hoop uitzonderingen toegevoegd waardoor de kans dat je belangrijke media/informatie verliest:

Als er een aankoop is gedaan die gekoppeld is aan het account. Dit geldt niet voor cadeaubonnen, certificeringen of aankopen of diensten op basis van een abonnement.

Accounts met actieve abonnementen worden niet afgesloten tijdens de abonnementsperiode.

Ontwikkelaars die in de Microsoft Store hebben gepubliceerd, hetzelfde geldt voor accounts die worden gebruikt om gebruikers te registreren voor een Microsoft Partner Center-account.

Klanten die een certificering hebben verdiend die gekoppeld is aan het Microsoft-account

Als het rekeningsaldo niet nul is.

Als Microsoft geld verschuldigd is aan een account.

Als het Microsoft-account "toestemming heeft gegeven voor een actief Microsoft-account van een minderjarige". Het account wordt gesloten als het als inactief wordt beschouwd en door Microsoft wordt gesloten, door de rekeninghouder wordt gesloten, of wordt omgezet in een standaard Microsoft-account.

Wettelijke vereisten of zoals anderszins bepaald door Microsoft





Voor de zekerheid maar even inloggen dus. Gebruikers kunnen hier de activiteitsstatus bekijken.