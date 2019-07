Microsoft laat advertenties zien in Android

Verschillende Android-gebruikers met Microsoft-apps op hun smartphone hebben via verschillende bronnen gemeld dat zij sinds kort advertenties te zien krijgen op hun toestel. Als zij een bestand willen delen, krijgen zij in het deel-menu suggesties te zien voor andere Microsoft-apps die (nog) niet op hun telefoon staan.

Het gaat hierbij onder andere om suggesties voor OneDrive, Your Phone Companion, Word en Powerpoint. Gebruikers discussiëren hoe en wanneer de advertenties precies verschijnen. Hoewel deze appsuggesties redelijk subtiel zijn, kunnen ze toch in de weg staan en gebruikers irriteren, zeker als zij al gebruik maken van concurrerende diensten of apps. Bovendien maken gebruikers zich zorgen dat, als andere appbouwers op deze manier advertenties gaan tonen het een rommeltje wordt in het (toch al vaak volle) deel-menu.

Android nieuwssite Android Police meldt dat Microsoft op dit moment de enige is die op deze manier reclame toont, maar het deelt de de zorgen van de Reddit-gebruikers.

"Aangezien Microsoft de enige app-ontwikkelaar is die we kennen die dit doet, zullen deze deel-menu advertenties je op dit moment niet echt in de weg staan. Het wordt pas echt een probleem als andere ontwikkelaars ook beginnen met het toevoegen van hun eigen app-portfolio aan de telefoons van gebruikers. Dit kan het delen van apps nog vervelender maken dan het al is en aangezien er geen manier is om ongebruikte doelen/apps te verbergen (en ze niet handmatig te sorteren), kan het aantal snelkoppelingen ondraaglijk worden," zegt Manuel Vonau van Android Police.

Microsoft was niet bereikbaar voor commentaar.