12 vragen over iPad als tweede scherm met Sidecar

Een van de nuttigste multitask-features van iPadOS is de Mac-compatibilteitsmodus Sidecar. Hiermee kun je je tablet als tweede scherm of als nauwkeurig touch-invoerapparaat voor grafische Mac-apps gebruiken. Dit werkt zowel bekabeld als draadloos en je beheert de feature via het Beeldscherm-menu. Je ziet ook een bedieningselement op je Mac als je linksboven boven het groene bolletje van de Mac-aplicatie zweeft.

1. Wat kun je ermee?

Je kunt hem gebruiken om het Mac-scherm te mirroren op je iPad als een tweede scherm voor extra ruimte, maar je kunt de iPad ook gebruiken als tekentablet met je Apple Pencil. "Sidecar biedt de mogelijkheid om een iPad te gebruiken als extra scherm bij je Mac of als nauwkeurige tekentablet in een aantal Mac-apps. Gebruikers die vaak op pad zijn, kunnen dankzij Sidecar voortaan heel gemakkelijk een extra scherm meenemen en zo ook buiten de deur profiteren van de extra werkruimte met twee displays", aldus Apple in een persbericht.

"Als ze een Apple Pencil erbij hebben, kunnen ze via hun iPad tekenen, schetsen en schrijven in alle Mac-apps die het gebruik van een stylus ondersteunen. Sidecar is bijvoorbeeld heel handig voor het monteren van video's in Final Cut Pro X, tekenen in Adobe Illustrator of het annoteren van iWork-documenten. Net als alle continuïteitsfeatures werkt Sidecar draadloos, dus de gebruiker heeft alle vrijheid."

2. Hoe maak je verbinding?

Je kunt de iPad aan de Mac verbinden met een USB-C-kabel (mogelijk is een adapter vereist, afhankelijk van je hardwareconfiguratie). Maar je kunt ook draadloos verbinden via wifi. Beide apparaten moeten zijn gekoppeld aan hetzelfde Apple ID en Bluetooth moet aanstaan op allebei. Je kunt de twee apparaten verbinden met AirPlay:

Zoek hierin de iPad die je wilt gebruiken.

Selecteer hem en het Mac-scherm wordt meteen zichtbaar op je iPad.

Als deze modus actief is, moet het AirPlay-pictogram lichtblauw worden.

Je kunt ook een app via Sidecar naar je iPad verzenden door met de cursor boven het groene uitbreidingsvenster linksboven in het app-venster op de Mac te zweven. Kies hierbij voor Verplaatsen naar iPad en de app wordt direct zichtbaar op je tablet.

Om te stoppen met het gebruiken van de iPad als tweede scherm, druk je op het pictogram en kies je 'Zet AirPlay uit'.

3. Kan je je iPad ook gewoon blijven gebruiken in deze modus?

Natuurlijk, Sidecar werkt als een app op je iPad. Dat betekent dat je deze modus kunt gebruiken en kunt overschakelen naar een andere app om daar even mee te werken, terwijl de Sidecar-koppeling actief blijft.

4. Hoe zit het met apps op volledig scherm?

Je hebt ondersteuning voor apps op volledig scherm: klik gewoon op het groene knopje linksboven in de app.

5. Hoe ziet de iPad in Sidecar-modus eruit?

Je hebt ten eerste een zijbalk aan de linkerkant. Deze geeft toegang tot de meestgebruikte instellingen en speciale toetsen die worden ondersteund in apps die Sidecar ondersteunen. Hier zie je ook tools om een hele webpagina, document of e-mail te screenshotten en je hebt bewerkingsopties op volledig scherm.

Daarnaast heb je een TouchBar. Als je ooit een Mac met TouchBar hebt gebruikt, herken je deze onderaan op het iPad-scherm bij apps die deze feature ondersteunen. Dat werkt ook voor Macs die fysiek geen TouchBar hebben. Als laatste heb je ook het toetsenbord, te benaderen via het pictogram in de zijbalk. Dat is handig als je fysieke toetsenbord even lastig te bereiken is.

6. Waar zijn de instellingen?

Die vindt je niet op de iPad, maar in de Systeemvoorkeuren op de Mac (in het Sidecar-venster). Hier kun je:

De zijbalk en TouchBar uitschakelen.

De positie van de zijbalk en TouchBar veranderen.

Dubbeltikken inschakelen voor de Apple Pencil.

Zichtbare pointer in- en uitschakelen met de Apple Pencil.

7. Hoe beheer je het scherm?

Als je de Mac wilt uitbreiden naar de iPad, kun je de instellingen daarvoor wijzigen is Systeemvoorkeuren > Beeldschermen > Rangschikking. Hier kun je instellen hoe je iPad-scherm zich gedraagt als je tweede scherm.

8. Hoe zit het met de Apple Pencil?

Als de app die je gebruikt peninvoer ondersteunt, kun je dit via Sidecar gebruiken voor Mac-doeleinden. Stel dat je iets wilt schetsen of een pdf wilt bewerken, dan kun je dat doen op de iPad en de invoer verschijnt dan ook in je Mac-venster. Apple heeft gezegd dat dit gaat werken met een heleboel designapps, waaronder die van Adobe, en Serif.

9. Op welke iPads kun je Sidecar gebruiken?

iPad Pro (alle generaties)

iPad (generatie 5 en 6)

iPad mini (generatie 4 en 5)

iPad Air (generatie 3)

iPad Air 2

10. Op welke Macs kun je Sidecar gebruiken?

Apple heeft hier nog geen details over vrijgegeven, maar de consensus lijkt te zijn dat de volgende Mac-modellen compatibel zouden moeten zijn:

Mac 27 inch (eind 2015 of nieuwer)

MacPro (2016 of nieuwer)

Mac mini (2018)

Mac Pro (2019)

MacBook Air (2018)

MacBook (begin 2016 of nieuwer)

11. Hoe zit het met oudere Macs?

Als je een ouder systeem gebruikt en het ten eerste niet erg vind om een beetje een vertraagde interface te hebben en ten tweede ervaring hebt met het schrijven van een beetje code, dan kun je deze instructies volgen om de feature aan de praat te krijgen op je Mac.

12. Hoe kun je nu al aan de slag met Sidecar?

Als je een ondersteunde iPad en Mac hebt, kun je je bij het publieke bètaprogramma voegen (zie bijvoorbeeld dit eerdere artikel), je apparaten updaten en direct aan de slag gaan met Sidecar. Ik zou dit niet doen op primaire apparaten die je nodig hebt voor dagelijks gebruik, daar dit bètasoftware is, en voer uiteraard eerst een back-up uit. Ten slotte is er third party-software als Luna Display en Duet Display om de iPad als een extern apparaat te gebruiken.