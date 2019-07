5 manieren om Adobe InDesign te krijgen

Of je nu in de uitgeverijsector zit of een ontwerpstudent bent, Adobe InDesign is samen met Photoshop, Illustrator en Premiere Pro een belangrijk programma in de creatieve industrie. Het typesetting-programma stelt gebruikers in staat om strakke en geavanceerde documenten te ontwerpen: van boeken, brochures, posters en pamfletten tot e-books, interactieve documenten en alles daartussenin. In dit artikel vertellen we waar je gratis proefversies, studentenkortingen en meer kan krijgen.

Als je ook Photoshop nodig hebt, lees dan dit artikel.

Hoe krijg ik Adobe InDesign?

De voor de hand liggende plaats om InDesign te krijgen is rechtstreeks van Adobe, die haar diensten volledig heeft verschoven naar de cloud met Adobe CC. Creative Cloud-gebruikers betalen een maandelijkse of jaarlijkse abonnementsprijs voor het gebruik van de software, die wordt geleverd met cloud-opslagruimte en continue updates.

Je kan de volledige Adobe Suite bestellen, of je inschrijven voor het Alle Apps-abonnement zoals het nu heet, waarin InDesign (en alle andere Adobe-apps) is opgenomen, kan het voor mensen die alleen InDesign nodig hebben handiger zijn voor het één-app-abonnement te gaan, dat begint bij 24,19 euro per maand, maar er zijn een paar betalingsmogelijkheden om uit te kiezen.

Hoeveel kost Adobe InDesign?

Je kan het Adobe InDesign abonnement voor een enkele app op een aantal manieren betalen: tegen een doorlopend maandelijks tarief, tegen een volledig betaald jaartarief of een maandelijks betaald jaartarief.

Lopend maandelijks tarief: 36,29 euro per maand.

Jaarabonnement, vooruitbetaald: 290,17 euro per jaar.

Jaarabonnement, maandelijks betaald: 24,19 euro per maand.

Het jaarlijkse vooruitbetaalde abonnement is het goedkoopst, aangezien dan 12 maanden 24,18 euro per maand betaalt, wat je een klein zakcentje bespaart. Het is misschien niet veel, maar als je weet dat je deze software voor langere tijd gaat gebruiken, loont het uiteindelijk toch.

Wat houdt het Adobe InDesign abonnement in?

Het InDesign-abonnement voor één app wordt geleverd met 100 GB aan cloud-opslagruimte, een portfoliowebsite (Adobe Portfolio), premium lettertypen (Adobe Fonts) en toegang tot tutorials.

InDesign gratis uitproberen?

Adobe staat een gratis 7-daagse proefversie toe die je hier kunt downloaden. Na de periode van 7 dagen kost het 24,19 euro per maand, maar je hebt 14-dagen de tijd om te annuleren en je geld terug te halen.

Heeft Adobe InDesign een studentenkorting?

Adobe biedt geen korting op InDesign als stand-alone programma, maar als je een student bent, krijg je wel korting waardoor je slechts 235,95 euro per jaar betaalt voor het Alle Apps-abonnement, inclusief InDesign. Dit is goedkoper dan alleen InDesign, en je krijgt een heleboel andere voordelen bij.

Om te beginnen krijg je niet alleen 20+ programma's, waaronder Photoshop, Illustrator en Adobe XS voor desktop en mobiel, maar ook 100GB aan cloudopslag met toegang tot Adobe Portfolio, Adobe Fonts en Adobe Spark.

De studentenkorting brengt de totale kosten op 19,66 euro per maand voor het eerste jaar. zie hier de studentabonnementen en bijbehorende prijzen.

Wil je weten wanneer je in aanmerking komt voor een studentenabonnement? Klik dan hier.