Zo verwijder je automatisch je locatie bij Google

Google lijkt privacy eindelijk serieuzer te nemen. Eerder dit jaar verscheen een simpelere en transparantere manier om toegang te krijgen tot je Locatiegeschiedenis en activiteiten op het web en in apps en om gegevens te wissen. Dit leek grotendeels een reactie op de ophef nadat bleek dat je locatie op andere plekken te benaderen was dan enkel Locatiegeschiedenis en het voor gebruikers niet altijd duidelijk was wanneer privacygevoelige elementen daadwerkelijk waren uitgezet.

Google verdedigde zich toen door te stellen dat er "robuuste tools" waren om je privacy te beschermen, maar kwam later toch met een verbeterde interface, blijkbaar erkennend dat het wel iets duidelijker mocht. In deze interface was het makkelijker om je activiteiten te benaderen en delen daarvan te wissen. Dit is natuurlijk alleen effectief als je dit daadwerkelijk regelmatig doet.

Daarom is het fijn om te zien dat Google in mei een manier heeft toegevoegd om automatisch gegevens te verwijderen en je kunt een datum instellen dat de gegevens automatisch verlopen. De opties zijn niet zo fijnmazig als we graag zouden willen, maar je kunt een einddatum instellen van drie of achttien maanden, zodat zelfs als je plekken die je bezoekt opslaat, dat niet voor eeuwig blijft rondzwerven.

De optie is nog steeds aan het uitrollen, dus het kan zijn dat je ze nog niet op je smartphone kunt vinden. Inmiddels hebben we de feature aangetroffen op de meeste plekken, maar Your Mileage May Vary. Vandaar dat we ons richten op het web en we je zo laten zien hoe je deze instelling maakt (wat vervolgens van toepassing is op je Google-account als geheel, dus ook alle Google-apps en verwante Google-activiteiten).

Google-account in te drukken. Ga naar je Google-account, door een Google-pagina te bezoeken, op je naam of foto te klikken en de knopin te drukken.

Gegevens en personalisatie . Selecteer

Mijn activiteit . Klik op

Hier zie je meteen een link met de tekst: "Je kunt nu kiezen of je activiteit automatisch wordt verwijderd. Ga naar je 'Web- en app-activiteit'" Klik hierop.

Als je Kiezen voor automatisch verwijderen selecteert, krijg je een pop-up met drie opties. Standaard worden deze gegevens bewaard totdat je ze zelf verwijdert, maar hier kun je dus ook kiezen voor bewaartermijnen van 3 of 18 maanden. Klik op Volgende en daarna op Bevestigen .

Voor de locatiegeschiedenis ga je naar je Maps-app op je telefoon en doorloop je de volgende stappen: