Microsoft dwingt pc's met Windows 10 1803 naar 1903

"We zijn begonnen met de uitrol van Windows 10 May 2019 Update bij klanten met apparaten die aan of nabij het eind van de ondersteuningstermijn zijn en hun apparaat nog niet hebben bijgewerkt", deelde Microsoft deze week mee op zijn release-dashboard. "Het is van kritiek belang voor apparaatbeveiliging en het ecosysteem dat deze apparaten worden blijven ondersteund en maandelijkse updates ontvangen."

Gedwongen installatie

Op 12 november vervalt de ondersteuning van Windows 10 versie 1803, die op 30 april 2018 uitkwam. Deze gedwongen upgrade werd al in mei aangekondigd voor "eind juni". Het is niet duidelijk waarom deze geplande migratie is vertraagd.

Dit is de eerste keer dat Microsoft gebruikers van Windows 10 Home en 10 Pro opnieuw gedwongen upgradet sinds het ondersteuningsproces werd aangepast waardoor je ook als thuisgebruiker een versie kon negeren. Oorspronkelijk werden klanten gedwongen een update te installeren op de manier en wanneer Microsoft dat wilde, maar in 1903 verscheen en nieuwe optie om zelf te downloaden en te installeren. Deze werd tevens gebackport naar 1809 en 1803.

Updates overslaan

Met de optie hebben gebruikers meer controle over wanneer ze willen migreren. Als ze dat niet doen, wordt de update niet meer alsnog geïnstalleerd. Daardoor konden gebruikers van Home voor het eerst een onderdelen-update overslaan, als ze dat wilden, door simpelweg niets te doen. Zo konden gebruikers ervoor kiezen om het door problemen geplaagde 1809 overslaan. Onder het eerdere beleid zouden ze de upgrade hoe dan ook geslikt moeten hebben.

Maar dat betekent niet dat je oneindig op een versie mag blijven zitten. Om beveiligingsredenen kondigde Microsoft aan dat als een versie het eind van zijn ondersteuning zou naderen, het bedrijf zou ingrijpen en de recentste versie van Windows 10 zou gaan pushen. Dit is nu voor het eerst gebeurd met de overgang van versie 1803 naar 1903.

Nog veel 1803 in omloop

"Gezien het grote aantal apparaten dat de April 2018 Update draait, die het eind van 18 maanden ondersteuning bereikt op 12 november 2019, beginnen we nu aan het updateproces voor Home- en Pro-edities om ervoor te zorgen dat er voldoende tijd is voor een soepel updateproces", zo staat te lezen in de melding van Microsoft.

Hoewel Microsoft niet heeft gezegd hoe ver pc's van het ondersteuningseinde af moeten zitten om een gedwongen update te krijgen, is dat nu dus gebeurd zo'n vier maanden voor het pensioen van versie 1803. Die termijn lijkt een minimum, gezien het grote aantal pc's dat de oude versie nog draait.

Volgens AdDuplex, dat Windows-apps analyseert, gebruikte eind juni een meerderheid van Windows 10-gebruikers (58 procent van het totaal) versie 1803. AdDuplex volgt het ongebruikelijk hoge aantal gebruikers met een oudere versie al langer en het leek er al veel eerder op dat Microsoft ervoor zou kiezen om 1809, met diens slechte reputatie, zou overslaan en uiteindelijk de opvolger van 1809 gedwongen zou afleveren.

Openstaande issues

Het is niet te voorspellen wanneer een specifieke machine met Windows 10 Home 1803 of Pro 1803 wordt bijgewerkt door Microsoft, maar het dashboard toont de issues die nog openstaan. Dat zijn upgradeblokkerende problemen die het bedrijf nog onderzoekt, die zijn gemitigeerd of helemaal zijn opgelost.

Zo benoemt het dashboard een probleem met drivers voor Bluetooth-chips van Realtek en Qualcomm. Hoewel het issue " Unable to discover or connect to Bluetooth devices" nu gemarkeerd staat als "Mitigated", staat er in de uitleg van het probleem te lezen dat apparaten met getroffen driversversies voor Bluetooth-antennes van Realtek en Qualcomm geblokkeerd worden in het updateproces naar 1903 totdat de driver is bijgewerkt.