5 schermtrucs in Windows voor optimale concentratie

Als je op een specifieke taak wilt focussen, kunnen je scherminstellingen een groot verschil maken. Tweede monitor dimmen, felle schermhelderheid verminderen of zelfs alle kleur verwijderen kan ervoor zorgen dat je ogen minder vermoeid raken en je beter bij de les blijft. Met de juiste tools kun je dit heel makkelijk beheren. Hier volgen vijf schermtrucs die je concentratievermogen ten goede komen.

1. Automatisch donker thema

In de recentste update van Windows 10, de May 2019 Update (1903), is er een instelling toegevoegd om over te schakelen op een donker thema, waarbij de taakbalk, het startmenu en bepaalde applicatiemenu's donkergrijs worden. Helaas heeft Microsoft geen optie toegevoegd om automatisch te switchen, zodat je scherm misschien te dof is overdag of te fel 's nachts.

Als je dat vervelend vindt, kijk dan op GitHub naar Windows 10 Auto Dark Mode, waarbij je wel automatisch kunt schakelen gebaseerd op een tijdstip. Je kunt die tijden zelf instellen of toegang verlenen tot je locatie-instellingen onder Instellingen > Privacy > Locatie om automatisch zonsopkomst en -ondergang te bepalen. Je kunt zelfs verschillende bureaubladachtergronden instellen voor elke modus.

2. Schakel blauw licht 's avonds uit

De laatste paar jaar zit er een modus Nachtlamp in Windows 10, waarmee je scherm minder blauw licht gebruikt als het donker is buiten. Je kunt deze instellingen inschakelen onder Windows > Systeem > Beeldscherm. Onder de knop Instellingen voor nachtlamp kun je een tijdschema instellen en de kleurtemperatuur bepalen.

Als je meer fijmazigheid wilt, kun je een app als f.lux proberen. Deze heeft in plaats van een enkele kleurtemperatuurschuifknop drie verschillende niveaus voor dag, de schemering en nacht. Je kunt ook instellen dat specifiekere programma's de warmere kleuren niet gebruiken, wat bijvoorbeeld handig is als je beeld bewerkt 's nachts.

3. Grijstonen voor maximale concentratie

Kleurrijke apps kunnen afleidend zijn; meldingen van social media zijn zelfs ontworpen om je aandacht zo goed mogelijk te trekken met opvallende kleuren. Het helpt sommige mensen om grijstonen in te stellen om deze verleidingen beter te weerstaan. Kijk hiervoor bij Instellingen > Toegankelijkheid > Kleurfilters.

Zet de knop bij Kleurfilters inschakelen om en als je het vakje eronder voor de snelkoppeling aanvinkt vervolgens kun je met Windows + Ctrl + C omschakelen naar je gekozen filter zonder steeds naar dit menu te hoeven. Je kunt ook nog kiezen voor Omgekeerde grijstinten zodat wit zwart wordt en andersom, zodat je met witte letters op zwarte achtergronden kunt typen in Word of LibreOffice, zonder daar speciale thema's te selecteren. In de net genoemde app f.lux zit ook een grijstintenmodus.

4. Dim secundaire monitoren eenvoudig

Een configuratie met meerdere monitoren zijn geweldig voor het gebruiken van verschillende apps tegelijkertijd, tenzij je te veel tijd besteedt aan de andere schermen en je nek daarmee belast. Een app als PangoBright zorgt ervoor dat je de helderheid van externe schermen eenvoudig van je primaire beeldscherm kunt bedienen, zodat je niet wordt afgeleid door elke flits op het derde scherm in je set-up.

Als je een multimonitor-utility als DisplayFusion gebruikt, heb je niet nog meer software nodig. Ga naar de instellingen en kies Functions > Scripted Function > Download Scripted Function > Dim All Monitors Except Primary. Selecteer Download Function en maak een sneltoetscombinatie met de knop Edit rechts bovein.

5. Schakel externe monitoren automatisch uit

Deze laatste truc kan misschien te grof geschut zijn, maar met een batchfile kun je secundaire monitoren uitschakelen bij het starten van specifieke applicaties. Dat is bijvoorbeeld handig als je je wilt concentreren op een spreadsheet of het spelen van een game zonder afleiding in je ooghoeken. Je kunt hetzelfde effect bereiken door de uitknoppen van alle schermen in te drukken of de Windows +P te gebruiken, maar we zijn niet voor niets pc-geeks en automatiseren dat net zo lief voor specifieke scenario's, nietwaar?

In dit voorbeeld gebruiken we Steam, maar je kunt hetzelfde doen voor elke andere applicatie, bijvoorbeeld Libre Writer of PowerPoint. Om te beginnen maak je een tekstbestand aan (elke map is prima, in dit voorbeeld zetten we hem in dezelfde map als de Steam Launcher zelf) met de volgende regels:

displayswitch /internal

C:\Program Files\Steam\Steam.exe

displayswitch /extend

Dit is overigens het originele installatiepad, maar als je dat hebt geïnstalleerd op een andere plek, noteer je dat pad. Sla het bestand op en hernoem het vervolgens tot Steam.bat met de Verkenner. Vervolgens maak je een snelkoppeling (rechtsklikken op het bureaublad en Nieuw > Snelkoppeling. Bij Geef de locatie van het item op: tik je cmd /c "C:\Program Files\Steam\Steam.bat" met natuurlijk tussen de aanhalingstekens het pad van jouw bat-file.

Als je wilt kun je ook het pictogram aanpassen naar wat je gewend bent, in dit geval het Steam-pictogram in de originele installatiemap in plaats van het opdrachtprompt-icoon dat Windows koppelt. Dat doe je onder Eigenschappen > Ander pictogram. Ook is het misschien handig om bij Uitvoeren: te kiezen voor Geminimaliseerd zodat je niet steeds een opdrachtprompt ziet zodra deze regel wordt uitgevoerd.

Het eindresultaat is een pictogram op je bureaublad dat de applicatie die je wilt start, maar de secundaire monitoren uitschakelt wanneer je dat doet en ze weer inschakelt als je de app afsluit. Je kunt ook rechtsklikken op het pictogram en kiezen voor Aan Start vastmaken om hem makkelijk te benaderen in de toekomst.