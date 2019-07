Dropbox ondersteunt weer versleutelde Linux filesystems

Dropbox draaide vorig jaar de ondersteuning van encrypted filesystems voor Linux de nek om. Linux-gebruikers konden alleen nog maar gebruik maken van onversleutelde EXT4-bestandssystemen en dat schoot hen in het verkeerde keelgat.

Er werd steen en been geklaagd op social media, fora en bij Dropbox zelf, maar het bedrijf hield z'n poot stijf. De ondersteuning stopte in november en daarmee was de kous af... tot nu. Uit de beta changelog van Dropbox versie 77.4.131 blijkt dat de ondersteuning voor versleutelde bestandssystemen weer is toegevoegd. Er is verder niet gemeld waarom de ondersteuning weer is toegevoegd en in de systeemeisen-pagina wordt dat nog niet genoemd.

We zijn benieuwd of "gevluchte" gebruikers nu weer terug switchen naar Dropbox.