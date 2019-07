Microsoft publiceert per ongeluk interne Windows 10 build

Microsoft legt in een blogpost uit hoe dit heeft kunnen gebeuren: "We testen en valideren actief elk van onze preview builds intern alvorens ze extern te delen, maar door een configuratiewijziging kon deze build worden vrijgegeven aan meerdere ringen tegelijk, inclusief externe ringen.

We hebben in onze Flighting-service de nodige herstelwerkzaamheden uitgevoerd en aanvullende wijzigingen doorgevoerd om dit in de toekomst te helpen voorkomen. Wij verontschuldigen ons voor eventuele problemen die dit kan hebben veroorzaakt voor de betrokken Insiders en waarderen je hulp om dit onder onze aandacht te brengen, zodat we de nodige wijzigingen zo snel mogelijk kunnen aanbrengen."

Microsoft legt verder ook uit hoe gebruikers een rollback kunnen uitvoeren. De build is niet langer meer te vinden en het bedrijf raadt gebruikers, die de build al hebben gedownload, aan deze te wissen.