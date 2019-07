Je kan nog maar een maand gratis van Apple Music genieten

Hoewel Apple nog niet officieel heeft aangekondigd de gratis periode terug te schroeven naar 1 maand, zijn er al verschillende aanwijzingen waaruit blijkt dat gebruikers niet langer drie maanden kunnen genieten van gratis muziek.

MacRumors ontdekte enkele advertenties van Apple waarin werd geopperd dat gebruikers een maand lang gratis kunnen genieten van muziek en verschillende gebruikers melden dat, als zij zich aanmelden zij op verschillende plekken lezen dat zij één maand lang gratis muziek kunnen luisteren in plaats van drie.

Ook in iTunes lijken sommige gebruikers de één-maand-advertentie te zien terwijl anderen nog de drie-maanden-versie voorgeschoteld krijgen. Het is nog niet duidelijk of/wanneer Apple de proefperiode verkort en of dat voor iedereen geldt of alleen voor bepaalde regio's. Het bedrijf was in elk geval niet bereikbaar voor commentaar.

De twee advertenties onder elkaar