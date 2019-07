Pimp je saaie Windows-pc met deze gratis tools

Zie je door de pictogrammen het bureaublad niet meer? Tijd om orde op zaken te stellen met een third party-app (of twee) die alles duidelijker organiseert. Of maak je eigen thema's, pictogrammen en cursors om je hele desktop op te frissen. We sommen hier een lijst op van freeware die je Windows-omgeving een broodnodige opfrisbeurt geven.

1. Actual Multiple Monitors

Windows geeft je onvoldoende instellingsmogelijkheden als je meerdere monitoren gebruikt, vinden de makers van deze tool. Met Actual Multiple Monitors kun je specifieke Windows-elementen vastpinnen op elk scherm, zoals enkel de taakbalk op de tweede en derde, sneller vensters toewijzen aan specifieke schermen, en bijvoorbeeld automatisch vensters dimmen bij het starten van een specifieke applicatie.

2. Rainmeter

Deze tool zorgt niet alleen voor een visueel aantrekkelijke interface, je kunt hiermee een aantal informatieve statusdisplays toevoegen aan je bureaublad. Rainmeter laat je de interface ietwat aanpassen met eigen skins en er is een community die nieuwe ideeën toevoegt, bijvoorbeeld hier op Reddit. Je kunt bijvoorbeeld een macOS-achtig Dock en coole elementen met geluiden invoegen. Onderstaande video geeft een paar indrukwekkende voorbeelden die mensen dit jaar hebben gemaakt.

3. BgInfo

Systeembeheerders zullen deze tool wellicht kennen, omdat het een handige toevoeging kan zijn voor bijvoorbeeld testimages in een pilotproject en het onderdeel is van Microsofts SysInternals-pakket. BgInfo toont voor admins namelijk de systeeminformatie die je op dat moment wilt zien, met bijvoorbeeld opstartinformatie, beschikbare resources en informatie over het snapshot of de image.

4. CursorFX

CursorFX een gratis tool van Stardock (die diverse handige nuttige tools ontwikkelt en waar we nog eentje van aanhalen) die specifiek is bedoeld voor het herontwerpen van je muisaanwijzer. Je kunt twaalf verschillende cursors aanpassen en er zijn duizenden kant-en-klaar ontworpen pakketten met coole cursors beschikbaar die door fans zijn gemaakt.

5. Dexpot

Met deze tool voeg je virtuele desktops ook toe aan oudere versies van Windows. In tegenstelling tot de huidige bureaubladondersteuning in Windows 10 (linksonder met Taakweergave of met Alt Tab te bereiken) kun je bij Dexpot niet vier, maar tot op twintig virtuele desktops toevoegen. Ook heeft de tool handige overzichtsweergave en bijvoorbeeld opties om bureaubladen als vensters weer te geven.

6. Launchy

De open source freeware Launchy geeft je een tool om mappen, programma's, documenten en andere bestanden op een snelstartbalk weer te geven, zodat je sneller je veelgebruikte applicaties aanspreekt en niet je harde schijf hoeft te doorzoeken via de Verkenner. Launchy verbergt zich op de achtergrond. Door Tab in te drukken en de spatiebalk aan te tikken, krijg je je Launchy-collectie te zien.

7. RocketDock

In de net omschreven applicatie Rainmeter heb je ook onder meer een Dock-achtige interface, maar RocketDock van PunkLabs is een dedicated tool om je dat Mac-achtige gevoel te geven op een Windows-systeem. RocketDock geeft je onderin je scherm kleurrijke snelkoppelingen zoals op macOS waar je veelgebruikte applicaties aan kunt toevoegen om ze makkelijk te bereiken.

8. Stardock Fences

De ontwikkelaars van Stardock - die ook CursrorFX hebben gebouwd - zijn verantwoordelijk voor de gratis tool Fences. Deze app maakt 'fences' aan op je bureaublad, omheinde gebieden met een sterker contrast waar je mappen en programma's overzichtelijker in kunt organiseren dan los op je bureaublad. De ideale tool voor de mensen met een bureaublad die is volgepropt met pictogrammen.

9. DesktopOK

DesktopOK een tool die ervoor zorgt dat alles op z'n plek blijft staan, ongeacht wat een programma doet of hoe een resolutiewijziging van invloed zou zijn op het bureaublad. Je kunt verder bepaalde pictogrammen standaard onzichtbaar maken, icoontjes anders indelen of groottes van pictogrammen aanpassen.

10. Start 10

Nog een tool van Stardock is Start 10, die is bedoeld voor mensen die na de migratie naar Windows 10 hun startmenu zoals in Windows 7 missen. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua functionaliteit keren met Start 10 bekende elementen uit de Windows 7-stijl terug, zoals een startmenu met zoekbalk, belangrijke mappen, configuratiescherm en meer.

11. Classic Shell

De makers van deze software zijn hiermee begonnen als reactie op de komst van Windows 8, om de interface te herstellen naar eentje zoals mensen meer gewend waren, met een startmenu en taakbalk zoals we kenden van Windows 7. In Windows 10 is een en ander meer zoals het was, maar voor mensen die de Windows-functionaliteit willen herstellen naar een traditionelere aanpak (Windows 7 of zelfs XP), is Classic Shell een goede optie.

12. DisplayFusion

Deze freeware lijkt een beetje op de tool waar we dit artikel mee begonnen, het is namelijk een third party-oplossing om meerdere schermen te beheren, zodat navigeren eenvoudiger is en diverse triggers instelt die bijvoorbeeld een actie uitvoeren zodra specifieke applicaties starten. DisplayFusion heeft tal van handige functies die het werken met meerdere monitoren makkelijker maakt.

13. Start Menu Reviver

Deze tool geeft je een handigere Windows-interface dan wat Microsoft zelf levert en geeft je een combinatie van nieuw en oud. Het verwerkt functionaliteiten en koppelingen die veel mensen missen in Windows 8 in een Microsoft Modern-achtige interface en geeft je de optie het menu volledig zelf te veranderen, mocht je iets missen. Start Menu Reviver is beschikbaar voor Windows 7, 8.x en 10.