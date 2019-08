Zo gebruik je een laptop als een tweede scherm

Met een tweede scherm kan je je Windows-desktop uitbreiden en meer apps tegelijk op het scherm uitvoeren. Je hoeft je echter niet te haasten om een nieuwe monitor te kopen. Als je een werkende laptop met Windows 10 hebt, is het mogelijk deze aan te sluiten op je pc of een andere laptop. Windows 10 biedt deze functionaliteit en is eenvoudig in te stellen.

Aangezien de verbinding draadloos is, is het niet helemaal dezelfde ervaring als het hebben van een tweede monitor aangesloten via een kabel, maar het kan handig zijn als je slechts af en toe een tweede scherm nodig hebt of wanneer je onderweg bent. En omdat het gebruik maakt van Miracast, kun je die tv in je hotelkamer misschien ook als tweede scherm laten fungeren als je een Microsoft Wireless Display Adapter koopt.

Hier is een overzicht van het proces:

Open de instellingen op de laptop waarop je het tweede scherm wilt gebruiken

Klik op Systeem

Klik op Op deze PC projecteren

Kies je instellingen

Ga naar de andere PC of laptop

Druk op Win-P en klik op Verbinding maken met een draadloos beeldscherm.

Wacht tot je andere laptop is gedetecteerd.

Selecteer het en kies of je het wilt dupliceren of uitbreiden.





Een laptop configureren als tweede scherm

Op de laptop die je als tweede scherm gaat gebruiken, ga je naar Instellingen > Systeem > Op deze pc projecteren.

Pas de instellingen aan, waarbij een evenwicht wordt gevonden tussen veiligheid en toegankelijkheid, zoals hieronder te zien is.





Druk op de hoofdcomputer op de Windows-knop + P en klik onderin op de link 'Met een draadloos scherm verbinden'. Het is mogelijk dat dit niet wordt weergegeven als je pc geen Wi-Fi heeft.

De pc scant naar beschikbare beeldschermen en je hebt dan de mogelijkheid om uit te breiden of te dupliceren zodra je pc de tweede monitor heeft gevonden (Windows ziet je laptop als een monitor en niet als een laptop).

Zoals de namen al suggereren, zal uitbreiden het extra scherm behandelen als een uitbreiding van je huidige desktop. Dupliceren zal je hoofdscherm exact spiegelen, zodat je twee schermen heeft met dezelfde inhoud.

Maak de gewenste selectie en je computer wordt nu gekoppeld aan de monitor.

Collaboration-functie

Je kunt je 'tweede scherm' laptop als een collaboration-punt gebruiken en iemand anders toestaan om te typen en de muis erop te gebruiken als deze met je hoofdcomputer is gekoppeld.

Wanneer je het scherm aansluit, zal er een selectievakje zijn dat extra invoer mogelijk maakt. Als je dit selectievakje aanvinkt, zal deze monitor de invoer van een muis en toetsenbord mogelijk maken wanneer deze aan een andere PC zijn gekoppeld. Er zijn misschien niet veel nuttige scenario's te bedenken waarin dit nuttig is, maar het kan.