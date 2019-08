Chrome zet record terwijl Firefox en Edge wegzakken

Volgens marktvorser Net Applications steeg het aandeel Chrome-gebruikers in juli met nog eens 2,3 procentpunten naar een totaal van 68,6 procent - een nieuw record voor de browser. Zo'n hoge groei is niet meer gebeurd sinds de zomer van 2016, toen Microsoft zichzelf van het toneel veegde met een beslissing die het bedrijf duur kwam te staan.

Chrome heeft sowieso de afgelopen zeven maanden meer dan twee derde van het wereldwijde browseraandeel gehad, om aan te geven hoe stevig de grip van Google op de markt is. De enige andere browser die ooit zo groot is geweest wereldwijd was Internet Explorer, die vorig decennium zo dominant was als Chrome nu.

De val van IE

Microsoft maakte een einde aan IE door medio 2014 aan te kondigen dat gebruikers alleen de nieuwste versie van Internet Explorer voor hun OS konden gebruiken. Daarmee schrapte Microsoft de beloofde ondersteuning van IE7 (nog een jaar na die datum), vier jaar van IE8 en IE9 en zeven jaar van IE10. (Op dat moment was IE8 de populairste versie.) Alleen voor IE11 veranderde er niets aan de ondersteuningstermijn.

Gebruikers stapten niet over naar IE11, maar toen het mandaat van kracht werd, begin 2016, begon een opvallende daling. Op dat moment gebruikte meer dan de helft van alle gebruikers Internet Explorer, maar in slechts 8 maanden verloor IE 16 procentpunten, ongeveer een derde van zijn totaal. De gebruikers gingen blijkbaar naar Chrome, dat steeg met 21,6 procentpunten in dezelfde periode, van 32 naar 54 procent. Chrome bereikt, als het de huidige lijn blijft volgen, een aandeel van 70 procent tegen het eind van het jaar en zelfs 75 procent eind 2020.

Firefox blijft dalen

Firefox raakte opnieuw gebruikers kwijt vorige maand. Mozilla's browser verloor een half procentpunt naar een totaal van 8,3 procent. Dat is nog steeds boven zijn historische dieptepunt drie jaar geleden van 7,7 procent, maar niet veel. Er zijn wel meer kwartalen geweest dat Firefox alleen maar verloor, maar het totaal van de afgelopen drie maanden van 1,9 procentpunten is de grootste sinds de 2,3 procentpunten tussen november 2017 en januari 2018.

Firefox heeft een moelijke paar jaar achter de rug. Zo nu en dan zijn er kleine stijgingen zichtbaar, maar alle winst wordt vrijwel direct weer uitgewist met een grotere daling. De afgelopen 15 maanden raakte Firefox slechts twee keer 10 procent of meer aan, de recentste kleine comeback in april. Maar in mei, juni en juli werd die groei weggevaagd en zakte het richting de 8 procent.

De perspectieven van Firefox qua gebruikersaantal zien er niet florissant uit. De afgelopen maand verloor Firefox 1,9 procentpunten, wat veel is voor een applicatie die sowieso al niet zoveel gebruikers heeft. In onze huidige voorspelling komt Firefox in oktober onder de 8 procent uit en als dit doorzet, zit Mozilla's browser volgende zomer onder de 7 procent.

Het grote pluspunt dat Mozilla benadrukt is de privacy vergeleken met de concurrentie. Nog een voordeel, voor systeembeheerders, zijn de zakelijke beheerfunctionaliteiten. Daarmee hoopt de softwaremaker bedrijven over de streep te trekken die zich ongemakkelijk voelen met Chrome's relatie met Google als datagrootgrutter en alziende monitor van online activiteiten. Als Firefiox ooit meer wil zijn dan een niche-browser, moet een van deze strategie├źn zoden aan de dijk zetten.

Edge lijdt zware verliezen

De afgelopen maanden hebben de browsers van Microsoft hetzelfde patroon gevolgd: elke stap vooruit, betekende twee stappen terug. Gedurende de afgelopen zeven maanden heeft Microsoft met de combinatie IE en Edge er 0,7 procentpunten bijgepakt, maar over het hele jaar genomen is het 2,1 procentpunten verloren.

In juli ging het weer niet goed en dat is te wijten aan Edge. Die kwam uit op een aandeel van 5,8 procent, gezakt van 6 procent. Een bizarre lichte stijging in IE van ongeveer driekwart daarvan hield de verliezen in toom. (Hoe kan het dat IE nieuwe gebruikers trekt?) IE is met 7,4 procent groter dan het modernere Edge.

Ook als je alleen naar Windows-machines kijkt, komt Edge (de huidige niet-Chrome versie) uit op slechts 11,9 procent. Beide browsers van Microsoft gaan geen groeirecords neerzetten. Als je kijkt naar de totalen is het aandeel van Microsoft in de browsermarkt consequent aan het krimpen. Tegen het eind van dit jaar komen de twee samen uit op 12 procent. Kortom, Edge moet er nog hard aan trekken om gebruikers te verwerven na de Chromium-omkatting.

Safari en Opera

Apple's browser Safari groeide een tikkie naar 3,4 procent en browser Opera zakte een klein stukje naar 1,4 procent. Het lichtpuntje voor Apple is dat zijn browser op alle macOS-systemen uitkwam op 37,9 procent, wat een kwartaalrecord is voor Safari.